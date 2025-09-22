SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Indices
Kai Chen

Indices

Kai Chen
0 recensioni
1 settimana
1 / 2.4K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
33 (73.33%)
Loss Trade:
12 (26.67%)
Best Trade:
124.18 GBP
Worst Trade:
-719.35 GBP
Profitto lordo:
1 128.53 GBP (220 980 pips)
Perdita lorda:
-1 229.46 GBP (176 520 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (440.80 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
440.80 GBP (15)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.68%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
39 (86.67%)
Short Trade:
6 (13.33%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-2.24 GBP
Profitto medio:
34.20 GBP
Perdita media:
-102.46 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-750.50 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-750.50 GBP (3)
Crescita mensile:
-8.10%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.42 GBP
Massimale:
750.50 GBP (40.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.91% (750.50 GBP)
Per equità:
56.44% (697.17 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 19
IT40 13
USTEC 6
CHINA50 4
JP225 2
DE40 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 243
IT40 -220
USTEC 132
CHINA50 27
JP225 -318
DE40 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 8.1K
IT40 62K
USTEC 12K
CHINA50 6.5K
JP225 -46K
DE40 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.18 GBP
Worst Trade: -719 GBP
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +440.80 GBP
Massima perdita consecutiva: -750.50 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.31 × 58
ICMarketsSC-MT5
14.13 × 6572
ICMarketsSC-MT5-2
14.64 × 41344
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Focus on indices trade.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 17:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 17:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Indices
30USD al mese
-8%
1
2.4K
USD
1.1K
GBP
1
42%
45
73%
100%
0.91
-2.24
GBP
56%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.