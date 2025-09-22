- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
33 (73.33%)
Loss Trade:
12 (26.67%)
Best Trade:
124.18 GBP
Worst Trade:
-719.35 GBP
Profitto lordo:
1 128.53 GBP (220 980 pips)
Perdita lorda:
-1 229.46 GBP (176 520 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (440.80 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
440.80 GBP (15)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.68%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
39 (86.67%)
Short Trade:
6 (13.33%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-2.24 GBP
Profitto medio:
34.20 GBP
Perdita media:
-102.46 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-750.50 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-750.50 GBP (3)
Crescita mensile:
-8.10%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.42 GBP
Massimale:
750.50 GBP (40.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.91% (750.50 GBP)
Per equità:
56.44% (697.17 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50
|19
|IT40
|13
|USTEC
|6
|CHINA50
|4
|JP225
|2
|DE40
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50
|243
|IT40
|-220
|USTEC
|132
|CHINA50
|27
|JP225
|-318
|DE40
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50
|8.1K
|IT40
|62K
|USTEC
|12K
|CHINA50
|6.5K
|JP225
|-46K
|DE40
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.18 GBP
Worst Trade: -719 GBP
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +440.80 GBP
Massima perdita consecutiva: -750.50 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.31 × 58
|
ICMarketsSC-MT5
|14.13 × 6572
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.64 × 41344
Focus on indices trade.
