Richard Hartan Io

Oskus

Richard Hartan Io
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 44 USD al mese
crescita dal 2025 39%
Exness-MT5Real7
1:44
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
696
Profit Trade:
363 (52.15%)
Loss Trade:
333 (47.84%)
Best Trade:
63.12 USD
Worst Trade:
-26.40 USD
Profitto lordo:
3 356.57 USD (2 729 796 pips)
Perdita lorda:
-2 498.81 USD (2 523 856 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (713.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
713.70 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
76.96%
Massimo carico di deposito:
100.43%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
317
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
364 (52.30%)
Short Trade:
332 (47.70%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
9.25 USD
Perdita media:
-7.50 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-289.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.92 USD (31)
Crescita mensile:
39.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.36 USD
Massimale:
322.19 USD (14.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.15% (313.37 USD)
Per equità:
12.20% (230.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 175
XAUUSD 168
GBPUSD 44
EURCAD 32
CHFJPY 30
AUDUSD 24
AUDJPY 24
EURUSD 21
US30 20
NZDUSD 18
USTEC 14
USDJPY 13
EURJPY 12
USDCAD 12
GBPJPY 11
AUDCAD 10
EURGBP 10
GBPAUD 9
GBPNZD 9
ETHUSD 7
NZDCAD 5
EURAUD 5
GBPCHF 5
NZDCHF 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
AUDNZD 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
EURNZD 2
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 327
XAUUSD 60
GBPUSD 116
EURCAD 81
CHFJPY 170
AUDUSD -9
AUDJPY -75
EURUSD 61
US30 143
NZDUSD -6
USTEC -78
USDJPY -2
EURJPY -85
USDCAD -1
GBPJPY -31
AUDCAD 1
EURGBP 228
GBPAUD -35
GBPNZD 18
ETHUSD -17
NZDCAD 43
EURAUD -9
GBPCHF -20
NZDCHF 7
CADJPY 1
NZDJPY 0
AUDNZD -16
USDCHF -11
AUDCHF -6
EURNZD 2
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 201K
XAUUSD 37K
GBPUSD -269
EURCAD 1K
CHFJPY 1.8K
AUDUSD -621
AUDJPY -862
EURUSD 852
US30 7.5K
NZDUSD -571
USTEC -33K
USDJPY -813
EURJPY -1K
USDCAD 113
GBPJPY -213
AUDCAD 185
EURGBP 715
GBPAUD -165
GBPNZD 536
ETHUSD -6.5K
NZDCAD 900
EURAUD -272
GBPCHF -336
NZDCHF 45
CADJPY -72
NZDJPY 104
AUDNZD -126
USDCHF -64
AUDCHF -113
EURNZD 88
CADCHF 62
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.12 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +713.70 USD
Massima perdita consecutiva: -289.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 21
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real7
1.70 × 1641
Exness-MT5Real3
4.03 × 913
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
RoboForex-Pro
13.00 × 2
FxPro-MT5
14.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.21 × 236
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.09.14 03:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 16:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:50
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
