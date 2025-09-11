- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
696
Profit Trade:
363 (52.15%)
Loss Trade:
333 (47.84%)
Best Trade:
63.12 USD
Worst Trade:
-26.40 USD
Profitto lordo:
3 356.57 USD (2 729 796 pips)
Perdita lorda:
-2 498.81 USD (2 523 856 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (713.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
713.70 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
76.96%
Massimo carico di deposito:
100.43%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
317
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
364 (52.30%)
Short Trade:
332 (47.70%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
9.25 USD
Perdita media:
-7.50 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-289.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.92 USD (31)
Crescita mensile:
39.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.36 USD
Massimale:
322.19 USD (14.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.15% (313.37 USD)
Per equità:
12.20% (230.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|175
|XAUUSD
|168
|GBPUSD
|44
|EURCAD
|32
|CHFJPY
|30
|AUDUSD
|24
|AUDJPY
|24
|EURUSD
|21
|US30
|20
|NZDUSD
|18
|USTEC
|14
|USDJPY
|13
|EURJPY
|12
|USDCAD
|12
|GBPJPY
|11
|AUDCAD
|10
|EURGBP
|10
|GBPAUD
|9
|GBPNZD
|9
|ETHUSD
|7
|NZDCAD
|5
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|2
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|327
|XAUUSD
|60
|GBPUSD
|116
|EURCAD
|81
|CHFJPY
|170
|AUDUSD
|-9
|AUDJPY
|-75
|EURUSD
|61
|US30
|143
|NZDUSD
|-6
|USTEC
|-78
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|-85
|USDCAD
|-1
|GBPJPY
|-31
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|228
|GBPAUD
|-35
|GBPNZD
|18
|ETHUSD
|-17
|NZDCAD
|43
|EURAUD
|-9
|GBPCHF
|-20
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|0
|AUDNZD
|-16
|USDCHF
|-11
|AUDCHF
|-6
|EURNZD
|2
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|201K
|XAUUSD
|37K
|GBPUSD
|-269
|EURCAD
|1K
|CHFJPY
|1.8K
|AUDUSD
|-621
|AUDJPY
|-862
|EURUSD
|852
|US30
|7.5K
|NZDUSD
|-571
|USTEC
|-33K
|USDJPY
|-813
|EURJPY
|-1K
|USDCAD
|113
|GBPJPY
|-213
|AUDCAD
|185
|EURGBP
|715
|GBPAUD
|-165
|GBPNZD
|536
|ETHUSD
|-6.5K
|NZDCAD
|900
|EURAUD
|-272
|GBPCHF
|-336
|NZDCHF
|45
|CADJPY
|-72
|NZDJPY
|104
|AUDNZD
|-126
|USDCHF
|-64
|AUDCHF
|-113
|EURNZD
|88
|CADCHF
|62
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.12 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +713.70 USD
Massima perdita consecutiva: -289.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 21
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 1641
|
Exness-MT5Real3
|4.03 × 913
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|6.50 × 169
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|15.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.21 × 236
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
44USD al mese
39%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
3
0%
696
52%
77%
1.34
1.23
USD
USD
14%
1:44