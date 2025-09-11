- Crescita
Trade:
127
Profit Trade:
93 (73.22%)
Loss Trade:
34 (26.77%)
Best Trade:
12.50 USD
Worst Trade:
-20.23 USD
Profitto lordo:
437.04 USD (437 399 pips)
Perdita lorda:
-193.96 USD (192 605 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (60.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.49 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
21.20%
Massimo carico di deposito:
14.08%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.05
Long Trade:
66 (51.97%)
Short Trade:
61 (48.03%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-5.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-24.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.78 USD (2)
Crescita mensile:
48.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
60.08 USD (9.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.50% (60.08 USD)
Per equità:
18.99% (120.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|245K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.50 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +60.03 USD
Massima perdita consecutiva: -24.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
