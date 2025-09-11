- Crescita
Trade:
85
Profit Trade:
49 (57.64%)
Loss Trade:
36 (42.35%)
Best Trade:
14.54 USD
Worst Trade:
-3.82 USD
Profitto lordo:
223.34 USD (11 124 pips)
Perdita lorda:
-57.40 USD (2 863 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (193.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.82 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
66.77%
Massimo carico di deposito:
15.75%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.36
Long Trade:
61 (71.76%)
Short Trade:
24 (28.24%)
Fattore di profitto:
3.89
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
4.56 USD
Perdita media:
-1.59 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-49.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.36 USD (31)
Crescita mensile:
12.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.36 USD (3.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.30% (49.36 USD)
Per equità:
28.81% (410.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|26
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|76
|EURUSD
|78
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.9K
|XAUUSD
|602
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.54 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +193.82 USD
Massima perdita consecutiva: -49.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.08 × 13
