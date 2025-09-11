SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CT Europe 2
Muhammad Hanapi

CT Europe 2

Muhammad Hanapi
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
49 (57.64%)
Loss Trade:
36 (42.35%)
Best Trade:
14.54 USD
Worst Trade:
-3.82 USD
Profitto lordo:
223.34 USD (11 124 pips)
Perdita lorda:
-57.40 USD (2 863 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (193.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.82 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
66.77%
Massimo carico di deposito:
15.75%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.36
Long Trade:
61 (71.76%)
Short Trade:
24 (28.24%)
Fattore di profitto:
3.89
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
4.56 USD
Perdita media:
-1.59 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-49.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.36 USD (31)
Crescita mensile:
12.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.36 USD (3.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.30% (49.36 USD)
Per equità:
28.81% (410.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 58
EURUSD 26
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 76
EURUSD 78
XAUUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.9K
XAUUSD 602
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.54 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +193.82 USD
Massima perdita consecutiva: -49.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
CapitalIndexGlobal-Live
3.08 × 13
4 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 17:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 22:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 21:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 13:55
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.41% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
