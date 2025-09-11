SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 87012

Wai Him Leung
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -54%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
208
Profit Trade:
159 (76.44%)
Loss Trade:
49 (23.56%)
Best Trade:
305.74 USD
Worst Trade:
-1 783.83 USD
Profitto lordo:
2 714.04 USD (27 748 pips)
Perdita lorda:
-4 551.65 USD (21 897 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (409.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.97 USD (31)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
65.75%
Massimo carico di deposito:
2.93%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
115 (55.29%)
Short Trade:
93 (44.71%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-8.83 USD
Profitto medio:
17.07 USD
Perdita media:
-92.89 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 815.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 815.19 USD (7)
Crescita mensile:
9.39%
Previsione annuale:
113.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 247.58 USD
Massimale:
3 879.24 USD (34.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.65% (3 879.24 USD)
Per equità:
1.96% (81.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 25
GBPCHF 22
GBPCAD 16
USDCHF 15
AUDCAD 14
EURCAD 14
EURUSD 13
AUDCHF 13
GBPUSD 12
AUDUSD 11
EURCHF 9
CADCHF 8
USDCAD 6
EURGBP 5
EURNZD 5
GBPJPY 5
CADJPY 5
NZDUSD 3
USDJPY 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 630
GBPCHF 156
GBPCAD 124
USDCHF 70
AUDCAD 29
EURCAD -889
EURUSD 169
AUDCHF 58
GBPUSD -2.8K
AUDUSD 90
EURCHF 44
CADCHF 69
USDCAD 20
EURGBP 8
EURNZD 34
GBPJPY 101
CADJPY 119
NZDUSD 14
USDJPY 55
GBPNZD 19
AUDNZD 7
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 3.9K
GBPCHF 928
GBPCAD 972
USDCHF -268
AUDCAD -171
EURCAD -7.2K
EURUSD 1.3K
AUDCHF 531
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 100
EURCHF 219
CADCHF 556
USDCAD 195
EURGBP -85
EURNZD 2K
GBPJPY 1.9K
CADJPY 2.5K
NZDUSD 326
USDJPY 2.1K
GBPNZD 1.2K
AUDNZD 632
NZDCHF 385
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +305.74 USD
Worst Trade: -1 784 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +409.97 USD
Massima perdita consecutiva: -3 815.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.40 × 30
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 29
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.65 × 139
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 353
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 12129
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 727
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4757
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2239
86 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 06:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 05:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 07:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 42 days
