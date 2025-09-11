- Crescita
Trade:
38
Profit Trade:
37 (97.36%)
Loss Trade:
1 (2.63%)
Best Trade:
57.48 USD
Worst Trade:
-6.38 USD
Profitto lordo:
473.23 USD (17 720 pips)
Perdita lorda:
-6.38 USD (428 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (355.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
355.63 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
91.46%
Massimo carico di deposito:
7.49%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
73.17
Long Trade:
31 (81.58%)
Short Trade:
7 (18.42%)
Fattore di profitto:
74.17
Profitto previsto:
12.29 USD
Profitto medio:
12.79 USD
Perdita media:
-6.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.38 USD (1)
Crescita mensile:
11.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.38 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.15% (6.38 USD)
Per equità:
15.35% (685.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|5
|CADJPY
|5
|EURNZD
|4
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDNZD
|3
|GBPAUD
|3
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|88
|CADJPY
|116
|EURNZD
|28
|GBPJPY
|58
|GBPUSD
|27
|GBPCAD
|26
|AUDNZD
|24
|GBPAUD
|32
|EURAUD
|15
|GBPNZD
|19
|NZDCAD
|17
|GBPCHF
|9
|NZDCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|1.3K
|CADJPY
|2.5K
|EURNZD
|2.2K
|GBPJPY
|1.4K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPCAD
|1.4K
|AUDNZD
|1.7K
|GBPAUD
|1.2K
|EURAUD
|1.2K
|GBPNZD
|1.3K
|NZDCAD
|903
|GBPCHF
|461
|NZDCHF
|390
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +57.48 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +355.63 USD
Massima perdita consecutiva: -6.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.76 × 34
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Demo
|1.27 × 11
|
RadexMarkets-Real 6
|5.62 × 13
|
RoboForex-ProCent-2
|9.21 × 66
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
