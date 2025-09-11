- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
71 (68.26%)
Loss Trade:
33 (31.73%)
Best Trade:
27.00 UST
Worst Trade:
-51.00 UST
Profitto lordo:
118.82 UST (24 477 pips)
Perdita lorda:
-227.21 UST (24 916 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3.24 UST)
Massimo profitto consecutivo:
27.00 UST (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
16.67%
Massimo carico di deposito:
40.56%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
60 (57.69%)
Short Trade:
44 (42.31%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-1.04 UST
Profitto medio:
1.67 UST
Perdita media:
-6.89 UST
Massime perdite consecutive:
7 (-34.51 UST)
Massima perdita consecutiva:
-51.00 UST (1)
Crescita mensile:
-25.06%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.99 UST
Massimale:
108.99 UST (4.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.28% (80.21 UST)
Per equità:
29.30% (49.47 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|31
|HKTECH
|18
|CHINA50
|16
|HK50
|13
|SP500
|8
|USDCHF+
|7
|UK100
|6
|USOUSD
|3
|USDCAD+
|1
|SPI200
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|29
|HKTECH
|1
|CHINA50
|-80
|HK50
|1
|SP500
|-24
|USDCHF+
|3
|UK100
|-11
|USOUSD
|-11
|USDCAD+
|-15
|SPI200
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|2.4K
|HKTECH
|8.9K
|CHINA50
|-511
|HK50
|104
|SP500
|-1.5K
|USDCHF+
|34
|UK100
|-7K
|USOUSD
|-1.1K
|USDCAD+
|-13
|SPI200
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.00 UST
Worst Trade: -51 UST
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.24 UST
Massima perdita consecutiva: -34.51 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|11.55 × 55
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-27%
0
0
USD
USD
94
UST
UST
14
0%
104
68%
17%
0.52
-1.04
UST
UST
46%
1:500