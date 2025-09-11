SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Price action Manual jerry
Zhen Kai Hu

Price action Manual jerry

Zhen Kai Hu
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -27%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
71 (68.26%)
Loss Trade:
33 (31.73%)
Best Trade:
27.00 UST
Worst Trade:
-51.00 UST
Profitto lordo:
118.82 UST (24 477 pips)
Perdita lorda:
-227.21 UST (24 916 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3.24 UST)
Massimo profitto consecutivo:
27.00 UST (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
16.67%
Massimo carico di deposito:
40.56%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
60 (57.69%)
Short Trade:
44 (42.31%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-1.04 UST
Profitto medio:
1.67 UST
Perdita media:
-6.89 UST
Massime perdite consecutive:
7 (-34.51 UST)
Massima perdita consecutiva:
-51.00 UST (1)
Crescita mensile:
-25.06%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.99 UST
Massimale:
108.99 UST (4.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.28% (80.21 UST)
Per equità:
29.30% (49.47 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 31
HKTECH 18
CHINA50 16
HK50 13
SP500 8
USDCHF+ 7
UK100 6
USOUSD 3
USDCAD+ 1
SPI200 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 29
HKTECH 1
CHINA50 -80
HK50 1
SP500 -24
USDCHF+ 3
UK100 -11
USOUSD -11
USDCAD+ -15
SPI200 -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 2.4K
HKTECH 8.9K
CHINA50 -511
HK50 104
SP500 -1.5K
USDCHF+ 34
UK100 -7K
USOUSD -1.1K
USDCAD+ -13
SPI200 -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.00 UST
Worst Trade: -51 UST
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.24 UST
Massima perdita consecutiva: -34.51 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
11.55 × 55
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Price action Manual jerry
30USD al mese
-27%
0
0
USD
94
UST
14
0%
104
68%
17%
0.52
-1.04
UST
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.