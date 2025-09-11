- Crescita
Trade:
59
Profit Trade:
43 (72.88%)
Loss Trade:
16 (27.12%)
Best Trade:
21.50 USD
Worst Trade:
-5.55 USD
Profitto lordo:
172.16 USD (5 895 pips)
Perdita lorda:
-29.77 USD (2 342 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (27.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
3.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
59
Fattore di recupero:
9.53
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
59 (100.00%)
Fattore di profitto:
5.78
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-1.86 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.94 USD (4)
Crescita mensile:
2.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.94 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (14.94 USD)
Per equità:
1.69% (85.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Ura Renge
-Single Entry on XAU/Gold
-Start from 0.01
-Open lot will double from the previous lot if loss
-Max 20x
Non ci sono recensioni
