- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
533
Profit Trade:
483 (90.61%)
Loss Trade:
50 (9.38%)
Best Trade:
31.19 USD
Worst Trade:
-94.19 USD
Profitto lordo:
1 300.70 USD (4 669 723 pips)
Perdita lorda:
-1 100.88 USD (683 643 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (108.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.56 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
11.76%
Massimo carico di deposito:
8.36%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
376 (70.54%)
Short Trade:
157 (29.46%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-22.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-47.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.19 USD (1)
Crescita mensile:
14.99%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.33 USD
Massimale:
133.45 USD (34.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.76% (68.97 USD)
Per equità:
15.33% (79.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|351
|BTCUSD
|180
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|122
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|128K
|BTCUSD
|485K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.19 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +108.56 USD
Massima perdita consecutiva: -47.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
XAUUSD
BTCUSD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
852
USD
USD
9
46%
533
90%
12%
1.18
0.37
USD
USD
46%
1:500