Rizqy Bramantyo

GOLDXAU BTC RizBram

Rizqy Bramantyo
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
533
Profit Trade:
483 (90.61%)
Loss Trade:
50 (9.38%)
Best Trade:
31.19 USD
Worst Trade:
-94.19 USD
Profitto lordo:
1 300.70 USD (4 669 723 pips)
Perdita lorda:
-1 100.88 USD (683 643 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (108.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.56 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
11.76%
Massimo carico di deposito:
8.36%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
376 (70.54%)
Short Trade:
157 (29.46%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-22.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-47.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.19 USD (1)
Crescita mensile:
14.99%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.33 USD
Massimale:
133.45 USD (34.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.76% (68.97 USD)
Per equità:
15.33% (79.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 351
BTCUSD 180
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 76
BTCUSD 122
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 128K
BTCUSD 485K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.19 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +108.56 USD
Massima perdita consecutiva: -47.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
XAUUSD

BTCUSD

2025.10.14 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 00:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 02:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.11 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.