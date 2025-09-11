SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 86991

Wai Him Leung
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
386
Profit Trade:
273 (70.72%)
Loss Trade:
113 (29.27%)
Best Trade:
205.67 USD
Worst Trade:
-533.21 USD
Profitto lordo:
3 626.24 USD (88 401 pips)
Perdita lorda:
-3 861.03 USD (80 545 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (391.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
514.07 USD (34)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.57%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
215 (55.70%)
Short Trade:
171 (44.30%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
13.28 USD
Perdita media:
-34.17 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 164.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 164.96 USD (11)
Crescita mensile:
20.17%
Previsione annuale:
244.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 168.46 USD
Massimale:
2 198.55 USD (36.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.79% (2 097.63 USD)
Per equità:
6.77% (334.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 37
GBPAUD 30
GBPCHF 27
EURNZD 25
AUDUSD 25
CHFJPY 24
CADCHF 24
GBPCAD 23
EURCAD 23
USDCAD 22
AUDCAD 14
AUDJPY 12
NZDUSD 12
NZDCAD 12
GBPUSD 12
EURCHF 11
AUDCHF 11
EURUSD 9
AUDNZD 7
EURGBP 7
NZDJPY 7
GBPJPY 6
USDCHF 3
GBPNZD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD -899
GBPAUD -334
GBPCHF 137
EURNZD -4
AUDUSD 119
CHFJPY 259
CADCHF 85
GBPCAD 223
EURCAD -825
USDCAD 185
AUDCAD 48
AUDJPY 161
NZDUSD -6
NZDCAD 66
GBPUSD 51
EURCHF 30
AUDCHF 25
EURUSD 160
AUDNZD 33
EURGBP 4
NZDJPY 138
GBPJPY 75
USDCHF 9
GBPNZD 19
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -13K
GBPAUD -14K
GBPCHF 3.6K
EURNZD 1.1K
AUDUSD 44
CHFJPY 12K
CADCHF 1.6K
GBPCAD 3.9K
EURCAD -8.6K
USDCAD 4.4K
AUDCAD 886
AUDJPY 7.7K
NZDUSD -2K
NZDCAD -1.7K
GBPUSD 667
EURCHF 919
AUDCHF 226
EURUSD 49
AUDNZD 3.3K
EURGBP -140
NZDJPY 2K
GBPJPY 2.9K
USDCHF 75
GBPNZD 1.3K
NZDCHF 375
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +205.67 USD
Worst Trade: -533 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +391.82 USD
Massima perdita consecutiva: -1 164.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 172
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 386
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 884
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 727
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12574
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4905
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2582
85 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
