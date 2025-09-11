- Crescita
Trade:
386
Profit Trade:
273 (70.72%)
Loss Trade:
113 (29.27%)
Best Trade:
205.67 USD
Worst Trade:
-533.21 USD
Profitto lordo:
3 626.24 USD (88 401 pips)
Perdita lorda:
-3 861.03 USD (80 545 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (391.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
514.07 USD (34)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.57%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
215 (55.70%)
Short Trade:
171 (44.30%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
13.28 USD
Perdita media:
-34.17 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 164.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 164.96 USD (11)
Crescita mensile:
20.17%
Previsione annuale:
244.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 168.46 USD
Massimale:
2 198.55 USD (36.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.79% (2 097.63 USD)
Per equità:
6.77% (334.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|37
|GBPAUD
|30
|GBPCHF
|27
|EURNZD
|25
|AUDUSD
|25
|CHFJPY
|24
|CADCHF
|24
|GBPCAD
|23
|EURCAD
|23
|USDCAD
|22
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|12
|NZDUSD
|12
|NZDCAD
|12
|GBPUSD
|12
|EURCHF
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|9
|AUDNZD
|7
|EURGBP
|7
|NZDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|-899
|GBPAUD
|-334
|GBPCHF
|137
|EURNZD
|-4
|AUDUSD
|119
|CHFJPY
|259
|CADCHF
|85
|GBPCAD
|223
|EURCAD
|-825
|USDCAD
|185
|AUDCAD
|48
|AUDJPY
|161
|NZDUSD
|-6
|NZDCAD
|66
|GBPUSD
|51
|EURCHF
|30
|AUDCHF
|25
|EURUSD
|160
|AUDNZD
|33
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|138
|GBPJPY
|75
|USDCHF
|9
|GBPNZD
|19
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-13K
|GBPAUD
|-14K
|GBPCHF
|3.6K
|EURNZD
|1.1K
|AUDUSD
|44
|CHFJPY
|12K
|CADCHF
|1.6K
|GBPCAD
|3.9K
|EURCAD
|-8.6K
|USDCAD
|4.4K
|AUDCAD
|886
|AUDJPY
|7.7K
|NZDUSD
|-2K
|NZDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|667
|EURCHF
|919
|AUDCHF
|226
|EURUSD
|49
|AUDNZD
|3.3K
|EURGBP
|-140
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|2.9K
|USDCHF
|75
|GBPNZD
|1.3K
|NZDCHF
|375
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +205.67 USD
Worst Trade: -533 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +391.82 USD
Massima perdita consecutiva: -1 164.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.56 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 172
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.76 × 386
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 884
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 727
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12574
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4905
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2582
Non ci sono recensioni
