Truong Nguyen

PropFirm Ready Signals

Truong Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 20%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
28 (53.84%)
Loss Trade:
24 (46.15%)
Best Trade:
19.55 AUD
Worst Trade:
-9.95 AUD
Profitto lordo:
104.48 AUD (8 191 pips)
Perdita lorda:
-64.54 AUD (4 761 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (26.51 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
26.51 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
90.94%
Massimo carico di deposito:
101.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
26 (50.00%)
Short Trade:
26 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.77 AUD
Profitto medio:
3.73 AUD
Perdita media:
-2.69 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.51 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-15.05 AUD (3)
Crescita mensile:
19.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.60 AUD
Massimale:
24.98 AUD (11.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.07% (24.91 AUD)
Per equità:
6.26% (14.13 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.a 12
EURUSD.a 11
GBPUSD.a 10
EURAUD.a 9
EURNZD.a 5
GBPNZD.a 3
USDCAD.a 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.a -2
EURUSD.a 6
GBPUSD.a 18
EURAUD.a -9
EURNZD.a 25
GBPNZD.a -3
USDCAD.a -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.a -52
EURUSD.a 541
GBPUSD.a 983
EURAUD.a -969
EURNZD.a 3.7K
GBPNZD.a -419
USDCAD.a -358
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.55 AUD
Worst Trade: -10 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.51 AUD
Massima perdita consecutiva: -9.51 AUD

Progettato per abbonati che valorizzano una crescita a lungo termine e costante tramite una solida gestione del rischio, con stop/target predefiniti e senza hedging, martingala, scalping o grid; utilizzare solo con prop firm che consentono espressamente segnali/copia di terzi nelle loro regole scritte; gli abbonati restano unicamente responsabili del rispetto di tutti i termini e condizioni della prop firm.

📌 Guida per gli abbonati
Per rispettare le regole comuni delle prop firm (limite di perdita giornaliera del 5%), si consiglia di impostare il conto in modo da consentire 20–50 operazioni entro tale soglia del 5%. Ciò suddivide il rischio in circa 0,25%–0,10% per operazione. Si noti che questa è una linea guida di gestione del rischio — il segnale non effettuerà 20 operazioni al giorno e non saranno mai aperte più di 3 operazioni contemporaneamente. Nessuna operazione viene aperta o modificata nei 5 minuti prima o dopo notizie ad alto impatto, mantenendo la piena conformità del sistema.

📌 Come configurare il tuo conto per questo segnale
Per mantenere sicuro il conto e consentire fino a 20–50 operazioni entro il limite di perdita giornaliera del 5%, seguire le istruzioni ufficiali di configurazione MQL5 qui:

👉Guida per abbonati ai segnali MQL5

Il provider rischia il 2% per operazione; questo può aiutare a determinare come regolare correttamente le impostazioni.



2025.09.18 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 01:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 01:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 01:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
