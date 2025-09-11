- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|12
|EURUSD.a
|11
|GBPUSD.a
|10
|EURAUD.a
|9
|EURNZD.a
|5
|GBPNZD.a
|3
|USDCAD.a
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.a
|-2
|EURUSD.a
|6
|GBPUSD.a
|18
|EURAUD.a
|-9
|EURNZD.a
|25
|GBPNZD.a
|-3
|USDCAD.a
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.a
|-52
|EURUSD.a
|541
|GBPUSD.a
|983
|EURAUD.a
|-969
|EURNZD.a
|3.7K
|GBPNZD.a
|-419
|USDCAD.a
|-358
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Progettato per abbonati che valorizzano una crescita a lungo termine e costante tramite una solida gestione del rischio, con stop/target predefiniti e senza hedging, martingala, scalping o grid; utilizzare solo con prop firm che consentono espressamente segnali/copia di terzi nelle loro regole scritte; gli abbonati restano unicamente responsabili del rispetto di tutti i termini e condizioni della prop firm.
📌 Guida per gli abbonati
Per rispettare le regole comuni delle prop firm (limite di perdita giornaliera del 5%), si consiglia di impostare il conto in modo da consentire 20–50 operazioni entro tale soglia del 5%. Ciò suddivide il rischio in circa 0,25%–0,10% per operazione. Si noti che questa è una linea guida di gestione del rischio — il segnale non effettuerà 20 operazioni al giorno e non saranno mai aperte più di 3 operazioni contemporaneamente. Nessuna operazione viene aperta o modificata nei 5 minuti prima o dopo notizie ad alto impatto, mantenendo la piena conformità del sistema.
📌 Come configurare il tuo conto per questo segnale
Per mantenere sicuro il conto e consentire fino a 20–50 operazioni entro il limite di perdita giornaliera del 5%, seguire le istruzioni ufficiali di configurazione MQL5 qui:
👉Guida per abbonati ai segnali MQL5
Il provider rischia il 2% per operazione; questo può aiutare a determinare come regolare correttamente le impostazioni.
