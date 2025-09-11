Progettato per abbonati che valorizzano una crescita a lungo termine e costante tramite una solida gestione del rischio, con stop/target predefiniti e senza hedging, martingala, scalping o grid; utilizzare solo con prop firm che consentono espressamente segnali/copia di terzi nelle loro regole scritte; gli abbonati restano unicamente responsabili del rispetto di tutti i termini e condizioni della prop firm.



📌 Guida per gli abbonati

Per rispettare le regole comuni delle prop firm (limite di perdita giornaliera del 5%), si consiglia di impostare il conto in modo da consentire 20–50 operazioni entro tale soglia del 5%. Ciò suddivide il rischio in circa 0,25%–0,10% per operazione. Si noti che questa è una linea guida di gestione del rischio — il segnale non effettuerà 20 operazioni al giorno e non saranno mai aperte più di 3 operazioni contemporaneamente. Nessuna operazione viene aperta o modificata nei 5 minuti prima o dopo notizie ad alto impatto, mantenendo la piena conformità del sistema.



📌 Come configurare il tuo conto per questo segnale

Per mantenere sicuro il conto e consentire fino a 20–50 operazioni entro il limite di perdita giornaliera del 5%, seguire le istruzioni ufficiali di configurazione MQL5 qui:



👉Guida per abbonati ai segnali MQL5



Il provider rischia il 2% per operazione; questo può aiutare a determinare come regolare correttamente le impostazioni.







