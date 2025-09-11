SegnaliSezioni
Leo Ance Sundara Ganda

Single Entry X1 RR 11

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Weltrade-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
98 (54.74%)
Loss Trade:
81 (45.25%)
Best Trade:
7.48 USD
Worst Trade:
-6.08 USD
Profitto lordo:
474.76 USD (474 598 pips)
Perdita lorda:
-414.49 USD (414 390 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (25.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
8.39%
Massimo carico di deposito:
7.53%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
111 (62.01%)
Short Trade:
68 (37.99%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
4.84 USD
Perdita media:
-5.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.04 USD (8)
Crescita mensile:
-13.06%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.12 USD
Massimale:
48.74 USD (16.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.28% (48.74 USD)
Per equità:
1.80% (4.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 60
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 60K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.48 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +25.47 USD
Massima perdita consecutiva: -41.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Single Entry 
XAUUSD
SL 50pips
TP 50pips
Non ci sono recensioni
2025.09.11 03:10
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Single Entry X1 RR 11
30USD al mese
30%
0
0
USD
260
USD
23
100%
179
54%
8%
1.14
0.34
USD
16%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.