- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
98 (54.74%)
Loss Trade:
81 (45.25%)
Best Trade:
7.48 USD
Worst Trade:
-6.08 USD
Profitto lordo:
474.76 USD (474 598 pips)
Perdita lorda:
-414.49 USD (414 390 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (25.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
8.39%
Massimo carico di deposito:
7.53%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
111 (62.01%)
Short Trade:
68 (37.99%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
4.84 USD
Perdita media:
-5.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.04 USD (8)
Crescita mensile:
-13.06%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.12 USD
Massimale:
48.74 USD (16.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.28% (48.74 USD)
Per equità:
1.80% (4.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|60
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|60K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.48 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +25.47 USD
Massima perdita consecutiva: -41.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Single Entry
XAUUSD
SL 50pips
TP 50pips
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
260
USD
USD
23
100%
179
54%
8%
1.14
0.34
USD
USD
16%
1:200