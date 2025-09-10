SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SwiftCap Breakout EA
Hassan Sarfraz

SwiftCap Breakout EA

Hassan Sarfraz
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
29 (72.50%)
Loss Trade:
11 (27.50%)
Best Trade:
7.23 USD
Worst Trade:
-9.35 USD
Profitto lordo:
41.48 USD (6 343 pips)
Perdita lorda:
-53.56 USD (10 315 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.21 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
2.54%
Massimo carico di deposito:
14.50%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
26 (65.00%)
Short Trade:
14 (35.00%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
1.43 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.58 USD (2)
Crescita mensile:
-6.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.08 USD
Massimale:
25.29 USD (11.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.79% (25.14 USD)
Per equità:
4.19% (8.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
USDJPY 8
US100 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
USDJPY -9
US100 -9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 535
USDJPY -122
US100 -4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.23 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.68 USD
Massima perdita consecutiva: -14.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.25 × 24
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
A portfolio trading Gold, UJ and USTEC using SwiftCap Breakout EA.
Non ci sono recensioni
2025.09.23 01:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 14:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.19 13:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.19 13:01
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 23:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 23:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.10 23:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 23:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
