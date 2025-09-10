- Crescita
Trade:
40
Profit Trade:
29 (72.50%)
Loss Trade:
11 (27.50%)
Best Trade:
7.23 USD
Worst Trade:
-9.35 USD
Profitto lordo:
41.48 USD (6 343 pips)
Perdita lorda:
-53.56 USD (10 315 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.21 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
2.54%
Massimo carico di deposito:
14.50%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
26 (65.00%)
Short Trade:
14 (35.00%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
1.43 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-14.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.58 USD (2)
Crescita mensile:
-6.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.08 USD
Massimale:
25.29 USD (11.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.79% (25.14 USD)
Per equità:
4.19% (8.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|USDJPY
|8
|US100
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|-9
|US100
|-9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|535
|USDJPY
|-122
|US100
|-4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.23 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.68 USD
Massima perdita consecutiva: -14.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
A portfolio trading Gold, UJ and USTEC using SwiftCap Breakout EA.
