SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AbramovTrade
Dmitrii Abramov

AbramovTrade

Dmitrii Abramov
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 152%
OnFin-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
33 (48.52%)
Loss Trade:
35 (51.47%)
Best Trade:
56.92 USD
Worst Trade:
-25.18 USD
Profitto lordo:
403.42 USD (37 179 pips)
Perdita lorda:
-310.27 USD (30 391 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (88.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
34.85%
Massimo carico di deposito:
143.85%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
42 (61.76%)
Short Trade:
26 (38.24%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
12.22 USD
Perdita media:
-8.86 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-64.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.03 USD (4)
Crescita mensile:
29.67%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.04 USD
Massimale:
98.60 USD (69.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.42% (98.60 USD)
Per equità:
53.69% (30.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecn 59
EURUSD.ecn 7
WTI 1
AUDUSD.ecn 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecn 66
EURUSD.ecn 29
WTI -1
AUDUSD.ecn -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecn 6.3K
EURUSD.ecn 694
WTI -63
AUDUSD.ecn -141
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.92 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +88.75 USD
Massima perdita consecutiva: -64.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OnFin-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 22:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 14:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 04:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 03:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 01:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 00:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:3000
2025.09.11 08:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AbramovTrade
100USD al mese
152%
0
0
USD
155
USD
6
47%
68
48%
35%
1.30
1.37
USD
69%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.