SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XY GOLD
Hong Chi Chen

XY GOLD

Hong Chi Chen
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
SilomInternational-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
976
Profit Trade:
573 (58.70%)
Loss Trade:
403 (41.29%)
Best Trade:
491.96 USD
Worst Trade:
-924.21 USD
Profitto lordo:
7 460.84 USD (132 932 pips)
Perdita lorda:
-10 360.12 USD (158 800 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (41.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
491.96 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
33.30%
Massimo carico di deposito:
51.13%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
605
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
461 (47.23%)
Short Trade:
515 (52.77%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-2.97 USD
Profitto medio:
13.02 USD
Perdita media:
-25.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-68.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 618.94 USD (2)
Crescita mensile:
-9.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 003.77 USD
Massimale:
4 642.82 USD (15.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.15% (4 642.82 USD)
Per equità:
12.97% (3 970.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 976
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +491.96 USD
Worst Trade: -924 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.50 USD
Massima perdita consecutiva: -68.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SilomInternational-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XY GOLD
30USD al mese
-10%
0
0
USD
27K
USD
3
0%
976
58%
33%
0.72
-2.97
USD
15%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.