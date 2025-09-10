- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
24 (70.58%)
Loss Trade:
10 (29.41%)
Best Trade:
201.84 EUR
Worst Trade:
-159.73 EUR
Profitto lordo:
864.96 EUR (23 765 pips)
Perdita lorda:
-625.00 EUR (20 326 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (126.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
201.84 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
34.52%
Massimo carico di deposito:
28.19%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
19 (55.88%)
Short Trade:
15 (44.12%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
7.06 EUR
Profitto medio:
36.04 EUR
Perdita media:
-62.50 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-213.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-213.35 EUR (2)
Crescita mensile:
47.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.96 EUR
Massimale:
213.35 EUR (29.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.59% (213.35 EUR)
Per equità:
24.27% (123.23 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +201.84 EUR
Worst Trade: -160 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +126.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -213.35 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Due operazioni al giorno: aperte al mattino, chiuse entro sera o prima (raramente il giorno successivo).
Completamente automatizzato – senza intervento manuale.
Focus sulla crescita costante con gestione del rischio controllata.
Ideale per trader che cercano opportunità quotidiane coerenti.
Offerta speciale: I primi due iscritti riceveranno il rimborso del primo mese tramite PayPal!
