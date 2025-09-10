- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
5.16 USD
Worst Trade:
-5.94 USD
Profitto lordo:
13.35 USD (1 508 pips)
Perdita lorda:
-5.94 USD (594 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (12.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.86 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
57.44%
Massimo carico di deposito:
13.85%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
6 (37.50%)
Short Trade:
10 (62.50%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-5.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.94 USD (1)
Crescita mensile:
12.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.94 USD (8.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.15% (5.94 USD)
Per equità:
38.07% (27.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7
|GBPNZD
|2
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|0
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|1
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|312
|GBPNZD
|84
|EURUSD
|15
|GBPJPY
|318
|AUDUSD
|19
|EURJPY
|94
|USDJPY
|46
|XAUUSD
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.16 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.86 USD
Massima perdita consecutiva: -5.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.02 × 219
|
Tickmill-Live10
|0.10 × 97
|
ThreeTrader-Live
|0.24 × 809
|
ICMarketsSC-Live26
|0.46 × 1787
|
Alpari-ECN1
|0.50 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.55 × 381
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 15167
|
RoboForex-Prime
|0.74 × 103
|
Exness-Real11
|0.81 × 75
|
ICMarketsSC-Live15
|1.09 × 56
|
OctaFX-Real7
|1.30 × 592
|
Pepperstone-Edge12
|1.33 × 189
|
Tickmill-Live04
|1.44 × 18
|
OctaFX-Real
|2.08 × 287
|
OctaFX-Real3
|2.63 × 48
|
RoboForex-Pro-3
|2.89 × 46
|
SageFx-Live
|3.39 × 173
|
NPBFX-Real
|3.93 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.94 × 4093
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|4.27 × 44
|
OctaFX-Real8
|4.56 × 250
Safe and profesional trading... only 1 trade will be taken at a time. I have good experience in forex.
Non ci sono recensioni
