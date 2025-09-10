SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TPalways
Pisethdara Keo

TPalways

Pisethdara Keo
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
Pepperstone-Edge01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
67 (45.57%)
Loss Trade:
80 (54.42%)
Best Trade:
29.34 USD
Worst Trade:
-30.98 USD
Profitto lordo:
359.98 USD (23 734 pips)
Perdita lorda:
-708.77 USD (51 867 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (48.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
97.43%
Massimo carico di deposito:
14.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
61 (41.50%)
Short Trade:
86 (58.50%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-2.37 USD
Profitto medio:
5.37 USD
Perdita media:
-8.86 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-200.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.97 USD (18)
Crescita mensile:
-45.91%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
348.79 USD
Massimale:
399.48 USD (72.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.89% (399.48 USD)
Per equità:
28.02% (225.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 75
EURUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -252
EURUSD -97
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -24K
EURUSD -4.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.34 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +48.30 USD
Massima perdita consecutiva: -200.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.12 × 17
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
ICMarkets-Live18
0.96 × 48
Pepperstone-Edge11
1.11 × 2159
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
Tickmill-Live04
1.50 × 2
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.50 × 6
ICMarkets-Live02
1.52 × 27
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
BenchMark-Real
2.11 × 9
174 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 01:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 00:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 00:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 16:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TPalways
30USD al mese
-46%
0
0
USD
704
USD
3
97%
147
45%
97%
0.50
-2.37
USD
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.