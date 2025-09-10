- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
67 (45.57%)
Loss Trade:
80 (54.42%)
Best Trade:
29.34 USD
Worst Trade:
-30.98 USD
Profitto lordo:
359.98 USD (23 734 pips)
Perdita lorda:
-708.77 USD (51 867 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (48.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
97.43%
Massimo carico di deposito:
14.78%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
61 (41.50%)
Short Trade:
86 (58.50%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-2.37 USD
Profitto medio:
5.37 USD
Perdita media:
-8.86 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-200.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-200.97 USD (18)
Crescita mensile:
-45.91%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
348.79 USD
Massimale:
399.48 USD (72.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.89% (399.48 USD)
Per equità:
28.02% (225.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|EURUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-252
|EURUSD
|-97
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-24K
|EURUSD
|-4.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.34 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +48.30 USD
Massima perdita consecutiva: -200.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.12 × 17
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
TradersWay-Live
|0.82 × 39
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
ICMarkets-Live18
|0.96 × 48
|
Pepperstone-Edge11
|1.11 × 2159
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
Tickmill-Live04
|1.50 × 2
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|1.50 × 6
|
ICMarkets-Live02
|1.52 × 27
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
|
Pepperstone-Edge12
|1.98 × 1052
|
BenchMark-Real
|2.11 × 9
