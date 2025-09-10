SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ATP Gold Trading
Binh Phuong Thao Pham

ATP Gold Trading

Binh Phuong Thao Pham
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
544
Profit Trade:
374 (68.75%)
Loss Trade:
170 (31.25%)
Best Trade:
29.58 USD
Worst Trade:
-50.25 USD
Profitto lordo:
1 755.75 USD (93 090 pips)
Perdita lorda:
-1 623.07 USD (86 034 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (147.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.58 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
34.82%
Massimo carico di deposito:
9.38%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
141
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
255 (46.88%)
Short Trade:
289 (53.13%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
4.69 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-160.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.74 USD (11)
Crescita mensile:
10.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
132.98 USD
Massimale:
206.98 USD (19.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.60% (206.98 USD)
Per equità:
12.34% (127.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 530
EURNZD-P 8
GBPUSD-P 4
GBPAUD-P 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 154
EURNZD-P -9
GBPUSD-P -15
GBPAUD-P 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 8.4K
EURNZD-P -758
GBPUSD-P -727
GBPAUD-P 162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.58 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +147.58 USD
Massima perdita consecutiva: -160.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 00:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ATP Gold Trading
30USD al mese
13%
0
0
USD
1.1K
USD
6
0%
544
68%
35%
1.08
0.24
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.