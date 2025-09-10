- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
659
Profit Trade:
540 (81.94%)
Loss Trade:
119 (18.06%)
Best Trade:
60.90 USD
Worst Trade:
-49.80 USD
Profitto lordo:
1 209.34 USD (88 928 pips)
Perdita lorda:
-777.39 USD (280 440 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (73.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.30%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
292
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
298 (45.22%)
Short Trade:
361 (54.78%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
2.24 USD
Perdita media:
-6.53 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-19.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.27 USD (3)
Crescita mensile:
42.24%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.15 USD
Massimale:
140.35 USD (11.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.96% (140.35 USD)
Per equità:
42.88% (472.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|377
|EURUSD.pro
|217
|GBPUSD.pro
|5
|NAS100.fs
|4
|GBPCHF.pro
|4
|NZDUSD.pro
|4
|ETHUSD
|4
|GBPJPY.pro
|3
|EURAUD.pro
|3
|USDCHF.pro
|3
|USDCAD.pro
|3
|EURNZD.pro
|2
|USDJPY.pro
|2
|CADCHF.pro
|2
|CHFJPY.pro
|2
|AUDJPY.pro
|2
|CADJPY.pro
|2
|AUDCHF.pro
|1
|GBPNZD.pro
|1
|MXNJPY.pro
|1
|NK225.fs
|1
|AUDUSD.pro
|1
|GBPCAD.pro
|1
|NZDJPY.pro
|1
|XAGUSD.pro
|1
|EURCHF.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|USDSEK.pro
|1
|XAUEUR.pro
|1
|XPTUSD.pro
|1
|EURCZK.pro
|1
|AUDCAD.pro
|1
|USDMXN.pro
|1
|BTCUSD
|1
|GBPMXN.pro
|1
|USDPLN.pro
|1
|AUDNZD.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|308
|EURUSD.pro
|169
|GBPUSD.pro
|9
|NAS100.fs
|44
|GBPCHF.pro
|-6
|NZDUSD.pro
|-2
|ETHUSD
|-9
|GBPJPY.pro
|4
|EURAUD.pro
|5
|USDCHF.pro
|3
|USDCAD.pro
|-6
|EURNZD.pro
|-4
|USDJPY.pro
|0
|CADCHF.pro
|1
|CHFJPY.pro
|-6
|AUDJPY.pro
|3
|CADJPY.pro
|-2
|AUDCHF.pro
|-2
|GBPNZD.pro
|1
|MXNJPY.pro
|0
|NK225.fs
|-11
|AUDUSD.pro
|1
|GBPCAD.pro
|-1
|NZDJPY.pro
|0
|XAGUSD.pro
|1
|EURCHF.pro
|0
|EURGBP.pro
|2
|USDSEK.pro
|-2
|XAUEUR.pro
|-12
|XPTUSD.pro
|-50
|EURCZK.pro
|2
|AUDCAD.pro
|8
|USDMXN.pro
|-8
|BTCUSD
|3
|GBPMXN.pro
|-1
|USDPLN.pro
|-3
|AUDNZD.pro
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|17K
|EURUSD.pro
|7.9K
|GBPUSD.pro
|336
|NAS100.fs
|10K
|GBPCHF.pro
|-51
|NZDUSD.pro
|-173
|ETHUSD
|-239K
|GBPJPY.pro
|264
|EURAUD.pro
|752
|USDCHF.pro
|187
|USDCAD.pro
|-444
|EURNZD.pro
|-599
|USDJPY.pro
|132
|CADCHF.pro
|86
|CHFJPY.pro
|-625
|AUDJPY.pro
|205
|CADJPY.pro
|-63
|AUDCHF.pro
|-125
|GBPNZD.pro
|175
|MXNJPY.pro
|-2.4K
|NK225.fs
|-332
|AUDUSD.pro
|69
|GBPCAD.pro
|-129
|NZDJPY.pro
|54
|XAGUSD.pro
|12
|EURCHF.pro
|-13
|EURGBP.pro
|175
|USDSEK.pro
|-62
|XAUEUR.pro
|-192
|XPTUSD.pro
|-9.9K
|EURCZK.pro
|155
|AUDCAD.pro
|393
|USDMXN.pro
|-5.2K
|BTCUSD
|31K
|GBPMXN.pro
|-198
|USDPLN.pro
|-95
|AUDNZD.pro
|-110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.90 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.61 USD
Massima perdita consecutiva: -19.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale con buon rapporto RR
Non ci sono recensioni