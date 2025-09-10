SegnaliSezioni
Marco Blanda

BLANDA TRADER MT4

Marco Blanda
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 42%
Axi-US06-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
659
Profit Trade:
540 (81.94%)
Loss Trade:
119 (18.06%)
Best Trade:
60.90 USD
Worst Trade:
-49.80 USD
Profitto lordo:
1 209.34 USD (88 928 pips)
Perdita lorda:
-777.39 USD (280 440 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (73.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.30%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
292
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
298 (45.22%)
Short Trade:
361 (54.78%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
2.24 USD
Perdita media:
-6.53 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-19.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.27 USD (3)
Crescita mensile:
42.24%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.15 USD
Massimale:
140.35 USD (11.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.96% (140.35 USD)
Per equità:
42.88% (472.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 377
EURUSD.pro 217
GBPUSD.pro 5
NAS100.fs 4
GBPCHF.pro 4
NZDUSD.pro 4
ETHUSD 4
GBPJPY.pro 3
EURAUD.pro 3
USDCHF.pro 3
USDCAD.pro 3
EURNZD.pro 2
USDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
CHFJPY.pro 2
AUDJPY.pro 2
CADJPY.pro 2
AUDCHF.pro 1
GBPNZD.pro 1
MXNJPY.pro 1
NK225.fs 1
AUDUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
NZDJPY.pro 1
XAGUSD.pro 1
EURCHF.pro 1
EURGBP.pro 1
USDSEK.pro 1
XAUEUR.pro 1
XPTUSD.pro 1
EURCZK.pro 1
AUDCAD.pro 1
USDMXN.pro 1
BTCUSD 1
GBPMXN.pro 1
USDPLN.pro 1
AUDNZD.pro 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 308
EURUSD.pro 169
GBPUSD.pro 9
NAS100.fs 44
GBPCHF.pro -6
NZDUSD.pro -2
ETHUSD -9
GBPJPY.pro 4
EURAUD.pro 5
USDCHF.pro 3
USDCAD.pro -6
EURNZD.pro -4
USDJPY.pro 0
CADCHF.pro 1
CHFJPY.pro -6
AUDJPY.pro 3
CADJPY.pro -2
AUDCHF.pro -2
GBPNZD.pro 1
MXNJPY.pro 0
NK225.fs -11
AUDUSD.pro 1
GBPCAD.pro -1
NZDJPY.pro 0
XAGUSD.pro 1
EURCHF.pro 0
EURGBP.pro 2
USDSEK.pro -2
XAUEUR.pro -12
XPTUSD.pro -50
EURCZK.pro 2
AUDCAD.pro 8
USDMXN.pro -8
BTCUSD 3
GBPMXN.pro -1
USDPLN.pro -3
AUDNZD.pro -7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 17K
EURUSD.pro 7.9K
GBPUSD.pro 336
NAS100.fs 10K
GBPCHF.pro -51
NZDUSD.pro -173
ETHUSD -239K
GBPJPY.pro 264
EURAUD.pro 752
USDCHF.pro 187
USDCAD.pro -444
EURNZD.pro -599
USDJPY.pro 132
CADCHF.pro 86
CHFJPY.pro -625
AUDJPY.pro 205
CADJPY.pro -63
AUDCHF.pro -125
GBPNZD.pro 175
MXNJPY.pro -2.4K
NK225.fs -332
AUDUSD.pro 69
GBPCAD.pro -129
NZDJPY.pro 54
XAGUSD.pro 12
EURCHF.pro -13
EURGBP.pro 175
USDSEK.pro -62
XAUEUR.pro -192
XPTUSD.pro -9.9K
EURCZK.pro 155
AUDCAD.pro 393
USDMXN.pro -5.2K
BTCUSD 31K
GBPMXN.pro -198
USDPLN.pro -95
AUDNZD.pro -110
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.90 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.61 USD
Massima perdita consecutiva: -19.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Segnale con buon rapporto RR
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
