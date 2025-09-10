SegnaliSezioni
Nayan Moni

Mytrademt

Nayan Moni
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 10%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
665
Profit Trade:
478 (71.87%)
Loss Trade:
187 (28.12%)
Best Trade:
16.98 USD
Worst Trade:
-22.20 USD
Profitto lordo:
588.54 USD (579 935 pips)
Perdita lorda:
-362.84 USD (337 758 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (52.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.44 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
85.82%
Massimo carico di deposito:
23.65%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
242
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.63
Long Trade:
499 (75.04%)
Short Trade:
166 (24.96%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.20 USD (1)
Crescita mensile:
10.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
62.12 USD (2.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.50% (62.12 USD)
Per equità:
9.23% (227.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 636
GBPJPY 8
GBPUSD 7
USDJPY 6
BTCUSD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
AUDCHF 1
NVDA 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 246
GBPJPY 4
GBPUSD -9
USDJPY -3
BTCUSD 0
EURUSD -2
USDCHF -8
AUDCHF -1
NVDA -2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 246K
GBPJPY 543
GBPUSD -467
USDJPY -190
BTCUSD -2.7K
EURUSD -155
USDCHF -156
AUDCHF -19
NVDA -211
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.98 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.44 USD
Massima perdita consecutiva: -9.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMCapitalLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
