- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
54 (65.06%)
Loss Trade:
29 (34.94%)
Best Trade:
41.16 USD
Worst Trade:
-96.60 USD
Profitto lordo:
722.17 USD (20 490 pips)
Perdita lorda:
-536.25 USD (15 172 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (101.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.84 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
8.33%
Massimo carico di deposito:
12.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
49 (59.04%)
Short Trade:
34 (40.96%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
13.37 USD
Perdita media:
-18.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-54.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.60 USD (1)
Crescita mensile:
17.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.53 USD
Massimale:
119.91 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.75% (119.91 USD)
Per equità:
8.11% (82.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|186
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.16 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +101.84 USD
Massima perdita consecutiva: -54.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
0%
83
65%
8%
1.34
2.24
USD
USD
11%
1:500