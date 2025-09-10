- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
29.90 USD
Worst Trade:
-41.20 USD
Profitto lordo:
108.90 USD (1 092 pips)
Perdita lorda:
-118.20 USD (1 176 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (29.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
1.26%
Massimo carico di deposito:
2.13%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.16 USD
Profitto medio:
27.23 USD
Perdita media:
-29.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-69.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.10 USD (2)
Crescita mensile:
-0.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.90 USD
Massimale:
88.30 USD (8.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.59% (88.30 USD)
Per equità:
2.00% (19.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.x
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.x
|-84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GatraMegaBerjangka-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Axel Technologies LLC:
1. Asia Tokyo open
2. Risk reward 1:1
3. Reversal and trend following
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
991
USD
USD
2
0%
8
50%
1%
0.92
-1.16
USD
USD
9%
1:500