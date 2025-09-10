- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
4.76 USD
Worst Trade:
-5.88 USD
Profitto lordo:
14.73 USD (1 470 pips)
Perdita lorda:
-11.29 USD (1 127 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
24.34%
Massimo carico di deposito:
4.15%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
2.95 USD
Perdita media:
-3.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.88 USD (1)
Crescita mensile:
5.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.88 USD
Massimale:
5.88 USD (8.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.12% (4.84 USD)
Per equità:
9.24% (6.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|343
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.76 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.21 USD
Massima perdita consecutiva: -5.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
