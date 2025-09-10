- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
35 (67.30%)
Loss Trade:
17 (32.69%)
Best Trade:
128.88 USD
Worst Trade:
-50.34 USD
Profitto lordo:
321.12 USD (12 301 pips)
Perdita lorda:
-219.52 USD (9 787 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (48.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.88 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
15.62%
Massimo carico di deposito:
5.40%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
33 (63.46%)
Short Trade:
19 (36.54%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
9.17 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-137.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.44 USD (3)
Crescita mensile:
9.51%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
137.58 USD (6.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.45% (138.07 USD)
Per equità:
6.04% (121.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|51
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|102
|XAUUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|2.6K
|XAUUSD
|-52
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.88 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +48.48 USD
Massima perdita consecutiva: -137.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
73%
52
67%
16%
1.46
1.95
USD
USD
6%
1:500