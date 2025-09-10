SegnaliSezioni
GOLDBAGGER

David Dave Bastiaans
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 38%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
996
Profit Trade:
590 (59.23%)
Loss Trade:
406 (40.76%)
Best Trade:
1 218.96 USD
Worst Trade:
-1 590.88 USD
Profitto lordo:
49 862.55 USD (7 486 013 pips)
Perdita lorda:
-31 297.74 USD (5 844 927 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 477.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 914.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
975 (97.89%)
Short Trade:
21 (2.11%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
18.64 USD
Profitto medio:
84.51 USD
Perdita media:
-77.09 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-4 389.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 389.12 USD (8)
Crescita mensile:
25.71%
Previsione annuale:
312.00%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 389.12 USD (20.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.78% (4 389.12 USD)
Per equità:
4.14% (3 014.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 257
USDJPY 166
EURUSD 166
GBPUSD 166
XAUJPY 127
BTCUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 17K
USDJPY -427
EURUSD -770
GBPUSD -983
XAUJPY 7.7K
BTCUSD -403
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 126K
USDJPY -68
EURUSD -6.2K
GBPUSD -8.7K
XAUJPY 87K
BTCUSD 457K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 218.96 USD
Worst Trade: -1 591 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 477.41 USD
Massima perdita consecutiva: -4 389.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
1.05 × 486
BIG BALANCE no Problem.

Super Safe with High Return!!!

NEED Broker that provide XAUJPY pair.

UltimaMarkets registration : https://www.ultimamarkets.com/id/forex-trading/forex-trading-account/?affid=NzIzMDgzNw==

UltimaMarkets Wikifx : https://www.wikifx.com/en/dealer/4052654322.html

2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
