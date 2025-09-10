- Crescita
Trade:
996
Profit Trade:
590 (59.23%)
Loss Trade:
406 (40.76%)
Best Trade:
1 218.96 USD
Worst Trade:
-1 590.88 USD
Profitto lordo:
49 862.55 USD (7 486 013 pips)
Perdita lorda:
-31 297.74 USD (5 844 927 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 477.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 914.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
975 (97.89%)
Short Trade:
21 (2.11%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
18.64 USD
Profitto medio:
84.51 USD
Perdita media:
-77.09 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-4 389.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 389.12 USD (8)
Crescita mensile:
25.71%
Previsione annuale:
312.00%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 389.12 USD (20.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.78% (4 389.12 USD)
Per equità:
4.14% (3 014.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|USDJPY
|166
|EURUSD
|166
|GBPUSD
|166
|XAUJPY
|127
|BTCUSD
|108
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17K
|USDJPY
|-427
|EURUSD
|-770
|GBPUSD
|-983
|XAUJPY
|7.7K
|BTCUSD
|-403
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|126K
|USDJPY
|-68
|EURUSD
|-6.2K
|GBPUSD
|-8.7K
|XAUJPY
|87K
|BTCUSD
|457K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 218.96 USD
Worst Trade: -1 591 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 477.41 USD
Massima perdita consecutiva: -4 389.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
