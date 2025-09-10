SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SignalteteRB
Phawin Tirasa

SignalteteRB

Phawin Tirasa
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
RoboForex-Pro-4
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
7.26 USD
Worst Trade:
-9.09 USD
Profitto lordo:
27.73 USD (1 787 pips)
Perdita lorda:
-9.09 USD (625 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
34.39%
Massimo carico di deposito:
6.61%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.05
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-9.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.09 USD (1)
Crescita mensile:
9.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.19 USD
Massimale:
9.09 USD (4.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.40% (9.09 USD)
Per equità:
4.58% (10.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
GBPUSD 2
AUDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 7
USDCAD -5
NZDJPY 6
GBPUSD 10
AUDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 532
USDCAD -340
NZDJPY 455
GBPUSD 493
AUDCAD 22
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.26 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.83 USD
Massima perdita consecutiva: -9.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.14 × 265
RoboForex-ProCent-5
0.25 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.26 × 39
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
1.03 × 754
RoboForex-Pro-5
1.56 × 1237
RoboForex-Pro-6
1.79 × 628
VantageInternational-Live 9
3.51 × 123
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Non ci sono recensioni
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 02:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 02:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 02:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SignalteteRB
30USD al mese
9%
0
0
USD
220
USD
3
0%
9
88%
34%
3.05
2.07
USD
5%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.