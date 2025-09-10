- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
7.26 USD
Worst Trade:
-9.09 USD
Profitto lordo:
27.73 USD (1 787 pips)
Perdita lorda:
-9.09 USD (625 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.83 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
34.39%
Massimo carico di deposito:
6.61%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.05
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
3.47 USD
Perdita media:
-9.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.09 USD (1)
Crescita mensile:
9.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.19 USD
Massimale:
9.09 USD (4.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.40% (9.09 USD)
Per equità:
4.58% (10.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|7
|USDCAD
|-5
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|10
|AUDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|532
|USDCAD
|-340
|NZDJPY
|455
|GBPUSD
|493
|AUDCAD
|22
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Best Trade: +7.26 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.83 USD
Massima perdita consecutiva: -9.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.14 × 265
|
RoboForex-ProCent-5
|0.25 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.26 × 39
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|1.03 × 754
|
RoboForex-Pro-5
|1.56 × 1237
|
RoboForex-Pro-6
|1.79 × 628
|
VantageInternational-Live 9
|3.51 × 123
