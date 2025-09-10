- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
174 (78.02%)
Loss Trade:
49 (21.97%)
Best Trade:
73.10 USD
Worst Trade:
-147.27 USD
Profitto lordo:
1 834.84 USD (71 996 pips)
Perdita lorda:
-907.23 USD (33 711 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (154.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
379.30 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
40.08%
Massimo carico di deposito:
9.70%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
149 (66.82%)
Short Trade:
74 (33.18%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
4.16 USD
Profitto medio:
10.55 USD
Perdita media:
-18.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-730.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-730.53 USD (7)
Crescita mensile:
18.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
730.53 USD (11.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.68% (730.53 USD)
Per equità:
21.71% (1 144.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|928
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.10 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +154.71 USD
Massima perdita consecutiva: -730.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
159 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
3
100%
223
78%
40%
2.02
4.16
USD
USD
22%
1:500