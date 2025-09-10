- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
133 (88.07%)
Loss Trade:
18 (11.92%)
Best Trade:
626.10 USD
Worst Trade:
-773.40 USD
Profitto lordo:
4 988.92 USD (208 577 pips)
Perdita lorda:
-3 071.62 USD (47 376 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (426.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 789.47 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.03%
Massimo carico di deposito:
42.44%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
90 (59.60%)
Short Trade:
61 (40.40%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
12.70 USD
Profitto medio:
37.51 USD
Perdita media:
-170.65 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-250.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 123.60 USD (3)
Crescita mensile:
45.56%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
560.02 USD
Massimale:
2 123.60 USD (36.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
33.77% (1 763.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|106
|XAUUSD
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|3.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|69K
|XAUUSD
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +626.10 USD
Worst Trade: -773 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +426.85 USD
Massima perdita consecutiva: -250.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Traded Pair: ETHUSD, GOLD (XAUUSD)
Profit Target: 30% to 50% profit monthly.
Use on Brokers that trades crypto currencies.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
0%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
4
22%
151
88%
4%
1.62
12.70
USD
USD
34%
1:500