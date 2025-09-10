- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
64 (59.25%)
Loss Trade:
44 (40.74%)
Best Trade:
29.52 USD
Worst Trade:
-11.00 USD
Profitto lordo:
315.07 USD (15 485 pips)
Perdita lorda:
-129.39 USD (8 607 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (62.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
80.54%
Massimo carico di deposito:
14.62%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.64
Long Trade:
48 (44.44%)
Short Trade:
60 (55.56%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.29 USD (3)
Crescita mensile:
17.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15.95 USD (5.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.17% (15.95 USD)
Per equità:
30.96% (78.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|64
|EURCHF
|44
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|195
|EURCHF
|-9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|7.8K
|EURCHF
|-880
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.52 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.84 USD
Massima perdita consecutiva: -13.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.30 × 57
|
LMAXNZ2-LIVE
|0.72 × 18
|
FBS-Real-7
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.90 × 10
|
Exness-Real
|2.84 × 61
|
ICMarketsSC-Live23
|8.00 × 2
