Abdellah Afkir

Safe Xauusd

Abdellah Afkir
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
17.07 USD
Worst Trade:
-26.93 USD
Profitto lordo:
76.12 USD (4 118 pips)
Perdita lorda:
-60.45 USD (1 673 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (34.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
4.24%
Massimo carico di deposito:
73.88%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
2.82 USD
Perdita media:
-15.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-23.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.93 USD (1)
Crescita mensile:
20.07%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.65 USD
Massimale:
27.23 USD (25.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.02% (27.11 USD)
Per equità:
60.59% (46.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
EURUSD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.1K
EURUSD 386
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.07 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.06 USD
Massima perdita consecutiva: -23.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
1.68 × 7719
69 più
safe and small long term trades 

one scalp trade per day

Non ci sono recensioni
2025.10.02 01:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 00:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.15 17:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 20:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.09 20:45
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.09 20:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 20:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.