- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
17.07 USD
Worst Trade:
-26.93 USD
Profitto lordo:
76.12 USD (4 118 pips)
Perdita lorda:
-60.45 USD (1 673 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (34.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
4.24%
Massimo carico di deposito:
73.88%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
2.82 USD
Perdita media:
-15.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-23.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.93 USD (1)
Crescita mensile:
20.07%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.65 USD
Massimale:
27.23 USD (25.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.02% (27.11 USD)
Per equità:
60.59% (46.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|EURUSD
|386
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.07 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +34.06 USD
Massima perdita consecutiva: -23.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.35 × 152
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.68 × 7719
safe and small long term trades
one scalp trade per day
