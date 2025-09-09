SegnaliSezioni
Andrea Mandolini

MagicHammer

Andrea Mandolini
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
43 (53.08%)
Loss Trade:
38 (46.91%)
Best Trade:
18.62 EUR
Worst Trade:
-18.24 EUR
Profitto lordo:
110.42 EUR (73 725 pips)
Perdita lorda:
-167.00 EUR (26 046 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.26 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.07 EUR (5)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
71.67%
Massimo carico di deposito:
23.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
81 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-0.70 EUR
Profitto medio:
2.57 EUR
Perdita media:
-4.39 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-23.16 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-23.16 EUR (11)
Crescita mensile:
-5.92%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.65 EUR
Massimale:
73.51 EUR (7.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.68% (73.43 EUR)
Per equità:
2.29% (20.80 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US30Cash 28
.JP225Cash 11
USDJPY 9
.USTECHCash 9
XAUUSD 3
BAC 3
JPM 3
IBM 3
EURUSD 3
INTC 3
PG 1
DIS 1
MSFT 1
AUDUSD 1
.US500Cash 1
CVX 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US30Cash -35
.JP225Cash 7
USDJPY -15
.USTECHCash -1
XAUUSD 17
BAC 2
JPM -14
IBM 11
EURUSD 0
INTC 13
PG 4
DIS -12
MSFT -12
AUDUSD -11
.US500Cash -21
CVX 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US30Cash -2.5K
.JP225Cash 21K
USDJPY 1.9K
.USTECHCash 6.4K
XAUUSD 20K
BAC 104
JPM -230
IBM 1.2K
EURUSD 51
INTC 645
PG 81
DIS -92
MSFT -401
AUDUSD -155
.US500Cash -329
CVX 170
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.62 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +10.26 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.16 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Tradestone-Real
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.38 × 13
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.14 × 423
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
Exness-MT5Real28
1.33 × 3
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 419
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
Exness-MT5Real5
2.54 × 81
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
41 più
La nostra operatività si fonda sull’unione tra trading volumetrico, price action e anni di esperienza reale sui mercati, tradotti in regole solide ed eseguibili da un algoritmo di ultima generazione.

Non parliamo di un singolo strumento, ma di un portafoglio diversificato che abbraccia oltre 30 asset finanziari tra indici, valute, commodities ed azioni. Questo approccio ci consente di ridurre il rischio specifico, sfruttando al tempo stesso molteplici opportunità di mercato.


Il cuore della strategia è la robustezza sul lungo periodo:

  • Ampia diversificazione su più strumenti.

  • Regole oggettive basate su price action e volumi.

  • Gestione del rischio dinamica.



La strategia è tarata su un rischio medio-alto, con l’obiettivo di ottenere profitti consistenti. Dai backtest effettuati sugli ultimi 5 anni, il drawdown massimo stimato si colloca tra il 15% e il 25%.

Proprio grazie a questa gestione del rischio, i risultati storici mostrano che già dopo un anno il capitale tende a moltiplicarsi, creando così un vantaggio competitivo sul lungo periodo.



Chi decide di copiare questa operatività deve valutare se accettare integralmente questo livello di rischio, oppure modulare la size delle operazioni (ad esempio dimezzandola) per adattarla al proprio profilo personale.

Il nostro obiettivo non è solo “fare trading”, ma costruire valore e performance sostenibili nel tempo, con la consapevolezza che la disciplina e la diversificazione sono la vera forza di questa strategia.


Non ci sono recensioni
2025.09.17 15:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 19:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 05:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 04:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 04:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 18:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 18:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 18:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
