La nostra operatività si fonda sull’unione tra trading volumetrico, price action e anni di esperienza reale sui mercati, tradotti in regole solide ed eseguibili da un algoritmo di ultima generazione.

Non parliamo di un singolo strumento, ma di un portafoglio diversificato che abbraccia oltre 30 asset finanziari tra indici, valute, commodities ed azioni. Questo approccio ci consente di ridurre il rischio specifico, sfruttando al tempo stesso molteplici opportunità di mercato.





Il cuore della strategia è la robustezza sul lungo periodo:

Ampia diversificazione su più strumenti.

Regole oggettive basate su price action e volumi.

Gestione del rischio dinamica.







La strategia è tarata su un rischio medio-alto, con l’obiettivo di ottenere profitti consistenti. Dai backtest effettuati sugli ultimi 5 anni, il drawdown massimo stimato si colloca tra il 15% e il 25%.

Proprio grazie a questa gestione del rischio, i risultati storici mostrano che già dopo un anno il capitale tende a moltiplicarsi, creando così un vantaggio competitivo sul lungo periodo.









Chi decide di copiare questa operatività deve valutare se accettare integralmente questo livello di rischio, oppure modulare la size delle operazioni (ad esempio dimezzandola) per adattarla al proprio profilo personale.

Il nostro obiettivo non è solo “fare trading”, ma costruire valore e performance sostenibili nel tempo, con la consapevolezza che la disciplina e la diversificazione sono la vera forza di questa strategia.



