- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
20 (64.51%)
Loss Trade:
11 (35.48%)
Best Trade:
11.01 USD
Worst Trade:
-24.02 USD
Profitto lordo:
64.47 USD (6 635 pips)
Perdita lorda:
-100.20 USD (9 967 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (36.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.46 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
4.40%
Massimo carico di deposito:
178.69%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
15 (48.39%)
Short Trade:
16 (51.61%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.15 USD
Profitto medio:
3.22 USD
Perdita media:
-9.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-78.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.09 USD (7)
Crescita mensile:
-63.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.09 USD
Massimale:
82.69 USD (78.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.30% (82.69 USD)
Per equità:
72.95% (77.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.01 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.46 USD
Massima perdita consecutiva: -78.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
AnzoCapital-Live
|7.22 × 23
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
|
Pepperstone-Demo01
|9.38 × 79
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-64%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
4
100%
31
64%
4%
0.64
-1.15
USD
USD
78%
1:500