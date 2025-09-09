SegnaliSezioni
Keerakiet Unchanum

EAGH

Keerakiet Unchanum
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -64%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
20 (64.51%)
Loss Trade:
11 (35.48%)
Best Trade:
11.01 USD
Worst Trade:
-24.02 USD
Profitto lordo:
64.47 USD (6 635 pips)
Perdita lorda:
-100.20 USD (9 967 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (36.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.46 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
4.40%
Massimo carico di deposito:
178.69%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
15 (48.39%)
Short Trade:
16 (51.61%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-1.15 USD
Profitto medio:
3.22 USD
Perdita media:
-9.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-78.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.09 USD (7)
Crescita mensile:
-63.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.09 USD
Massimale:
82.69 USD (78.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.30% (82.69 USD)
Per equità:
72.95% (77.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.01 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.46 USD
Massima perdita consecutiva: -78.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
AnzoCapital-Live
7.22 × 23
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
16 più
Non ci sono recensioni
2025.10.06 00:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 23:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 05:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 16:33
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.09 16:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 16:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

