Phuah Heng

Losser 2

Phuah Heng
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -58%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
845
Profit Trade:
717 (84.85%)
Loss Trade:
128 (15.15%)
Best Trade:
37.99 USD
Worst Trade:
-181.83 USD
Profitto lordo:
1 696.29 USD (1 994 288 pips)
Perdita lorda:
-1 813.04 USD (109 280 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (130.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.22 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
19.40%
Massimo carico di deposito:
86.06%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
628 (74.32%)
Short Trade:
217 (25.68%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
2.37 USD
Perdita media:
-14.16 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-64.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.46 USD (2)
Crescita mensile:
-44.85%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.85 USD
Massimale:
409.15 USD (84.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.31% (409.23 USD)
Per equità:
68.15% (204.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 750
GBPUSD 84
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 50
GBPUSD -19
USDJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.9K
USDJPY 102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.99 USD
Worst Trade: -182 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +130.24 USD
Massima perdita consecutiva: -64.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.22 × 9
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
1.64 × 42
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Darwinex-Live
3.53 × 68
RoboForex-ECN
3.72 × 155
FusionMarkets-Live
4.04 × 16914
ICMarketsSC-MT5
4.16 × 25
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.26 × 941
Valutrades-Live
6.67 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.26 × 1399
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TASS-Live
8.15 × 26
56 più
Follow at your own risk.
Not guarantee profit.
Don't play the game if unable to facing the losses.
Non ci sono recensioni
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 21:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 19:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 22:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Losser 2
30USD al mese
-58%
0
0
USD
83
USD
8
85%
845
84%
19%
0.93
-0.14
USD
84%
1:500
