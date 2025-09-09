SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CIPONG
Abdussuhud

CIPONG

Abdussuhud
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
53 (92.98%)
Loss Trade:
4 (7.02%)
Best Trade:
9.18 USD
Worst Trade:
-8.08 USD
Profitto lordo:
87.44 USD (7 965 pips)
Perdita lorda:
-26.59 USD (2 528 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (29.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
119.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.53
Long Trade:
28 (49.12%)
Short Trade:
29 (50.88%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.65 USD
Perdita media:
-6.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.08 USD (1)
Crescita mensile:
19.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.08 USD (2.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.36% (8.08 USD)
Per equità:
49.44% (18.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 18
USDCHF 16
USDCAD 12
AUDUSD 8
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 21
USDCHF 14
USDCAD 12
AUDUSD 7
EURGBP 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.7K
USDCHF 417
USDCAD 1.7K
AUDUSD 339
EURGBP 289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.18 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.31 USD
Massima perdita consecutiva: -8.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US12-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 35
Axi-US02-Live
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 22
Darwinex-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 3
Exness-Real5
0.00 × 5
mForex-REAL
0.00 × 5
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 4
397 più
Growing By Doing
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
No swaps are charged
2025.09.18 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CIPONG
30USD al mese
20%
0
0
USD
310
USD
5
100%
57
92%
100%
3.28
1.07
USD
49%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.