- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
53 (92.98%)
Loss Trade:
4 (7.02%)
Best Trade:
9.18 USD
Worst Trade:
-8.08 USD
Profitto lordo:
87.44 USD (7 965 pips)
Perdita lorda:
-26.59 USD (2 528 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (29.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
119.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.53
Long Trade:
28 (49.12%)
Short Trade:
29 (50.88%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.65 USD
Perdita media:
-6.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.08 USD (1)
Crescita mensile:
19.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.08 USD (2.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.36% (8.08 USD)
Per equità:
49.44% (18.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|USDCHF
|16
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|8
|EURGBP
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|21
|USDCHF
|14
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.7K
|USDCHF
|417
|USDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|339
|EURGBP
|289
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.18 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.31 USD
Massima perdita consecutiva: -8.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Growing By Doing
Non ci sono recensioni
