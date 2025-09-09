SegnaliSezioni
Leonidas Bokias

HAMAA

Leonidas Bokias
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
40 (62.50%)
Loss Trade:
24 (37.50%)
Best Trade:
2.32 EUR
Worst Trade:
-11.50 EUR
Profitto lordo:
41.14 EUR (6 215 pips)
Perdita lorda:
-91.65 EUR (11 652 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.98 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
14.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
27 (42.19%)
Short Trade:
37 (57.81%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-0.79 EUR
Profitto medio:
1.03 EUR
Perdita media:
-3.82 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-5.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42.00 EUR (4)
Crescita mensile:
-13.23%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.01 EUR
Massimale:
64.72 EUR (24.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.97% (65.23 EUR)
Per equità:
33.06% (99.74 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 30
AUDCAD 20
NZDCAD 13
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -42
AUDCAD -23
NZDCAD 6
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -4.1K
AUDCAD -2.7K
NZDCAD 1.1K
AUDNZD 293
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.32 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 36
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.64 × 471
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ICMarketsSC-MT5
0.65 × 2191
Exness-MT5Real8
0.70 × 478
XMTrading-MT5 3
0.72 × 5605
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 111
86 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.09 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HAMAA
3000USD al mese
-13%
0
0
USD
289
EUR
3
95%
64
62%
98%
0.44
-0.79
EUR
33%
1:500
