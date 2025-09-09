- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
40 (62.50%)
Loss Trade:
24 (37.50%)
Best Trade:
2.32 EUR
Worst Trade:
-11.50 EUR
Profitto lordo:
41.14 EUR (6 215 pips)
Perdita lorda:
-91.65 EUR (11 652 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.98 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
14.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
27 (42.19%)
Short Trade:
37 (57.81%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-0.79 EUR
Profitto medio:
1.03 EUR
Perdita media:
-3.82 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-5.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42.00 EUR (4)
Crescita mensile:
-13.23%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.01 EUR
Massimale:
64.72 EUR (24.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.97% (65.23 EUR)
Per equità:
33.06% (99.74 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|30
|AUDCAD
|20
|NZDCAD
|13
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-42
|AUDCAD
|-23
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-4.1K
|AUDCAD
|-2.7K
|NZDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|293
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.32 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.82 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 36
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.64 × 471
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ICMarketsSC-MT5
|0.65 × 2191
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 478
|
XMTrading-MT5 3
|0.72 × 5605
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 111
