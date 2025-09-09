SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Full Fx
Nguyen Duy Cuong

Full Fx

Nguyen Duy Cuong
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
117 (79.05%)
Loss Trade:
31 (20.95%)
Best Trade:
67.70 USD
Worst Trade:
-288.18 USD
Profitto lordo:
933.23 USD (34 146 pips)
Perdita lorda:
-673.28 USD (12 020 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (65.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
170.39 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
76.21%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
63 (42.57%)
Short Trade:
85 (57.43%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
7.98 USD
Perdita media:
-21.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-144.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.18 USD (1)
Crescita mensile:
2.17%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
395.96 USD (3.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.16% (395.96 USD)
Per equità:
23.37% (2 857.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.f 17
AUDNZD.f 13
EURAUD.f 10
EURUSD.f 9
EURCAD.f 9
AUDCAD.f 9
GBPJPY.f 8
USDJPY.f 7
NZDCAD.f 7
GBPCAD.f 7
EURGBP.f 5
CADJPY.f 5
CADCHF.f 5
EURCHF.f 5
EURJPY.f 4
AUDUSD.f 4
GBPAUD.f 4
AUDCHF.f 3
USDCAD.f 3
GBPNZD.f 3
NZDUSD.f 3
GBPCHF.f 2
USDCHF.f 2
NZDJPY.f 2
EURNZD.f 1
XAUUSD.f 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.f 127
AUDNZD.f -407
EURAUD.f 41
EURUSD.f 51
EURCAD.f 41
AUDCAD.f 41
GBPJPY.f 17
USDJPY.f 28
NZDCAD.f 49
GBPCAD.f 40
EURGBP.f 6
CADJPY.f 11
CADCHF.f 18
EURCHF.f 7
EURJPY.f 36
AUDUSD.f 20
GBPAUD.f 39
AUDCHF.f -1
USDCAD.f 0
GBPNZD.f 12
NZDUSD.f 0
GBPCHF.f 12
USDCHF.f 36
NZDJPY.f 1
EURNZD.f 0
XAUUSD.f 34
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.f -821
AUDNZD.f -3.7K
EURAUD.f 1.7K
EURUSD.f 2K
EURCAD.f 2.8K
AUDCAD.f 1.2K
GBPJPY.f 1.4K
USDJPY.f 2K
NZDCAD.f 2.6K
GBPCAD.f 2.1K
EURGBP.f 328
CADJPY.f 852
CADCHF.f 701
EURCHF.f 300
EURJPY.f 2K
AUDUSD.f 1K
GBPAUD.f 3K
AUDCHF.f 64
USDCAD.f 74
GBPNZD.f 977
NZDUSD.f 13
GBPCHF.f 494
USDCHF.f 925
NZDJPY.f -335
EURNZD.f 5
XAUUSD.f 426
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.70 USD
Worst Trade: -288 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.83 USD
Massima perdita consecutiva: -144.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trade full Forex fairs. 
Non ci sono recensioni
2025.09.16 10:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 08:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.09 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Full Fx
30USD al mese
2%
0
0
USD
12K
USD
3
54%
148
79%
100%
1.38
1.76
USD
23%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.