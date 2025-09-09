SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SSMARTBOT V4 ONE SHOOT
Ervan Chandra Gunawan

SSMARTBOT V4 ONE SHOOT

Ervan Chandra Gunawan
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 800 USD al mese
crescita dal 2025 -64%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
23 (69.69%)
Loss Trade:
10 (30.30%)
Best Trade:
388.50 USD
Worst Trade:
-411.55 USD
Profitto lordo:
1 720.22 USD (175 439 pips)
Perdita lorda:
-2 754.85 USD (274 234 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (167.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
631.85 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
54.01%
Massimo carico di deposito:
8.41%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
20 (60.61%)
Short Trade:
13 (39.39%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-31.35 USD
Profitto medio:
74.79 USD
Perdita media:
-275.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-916.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-916.49 USD (3)
Crescita mensile:
-64.27%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 219.95 USD
Massimale:
1 850.57 USD (50.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.44% (1 850.52 USD)
Per equità:
50.00% (407.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.y 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.y -1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.y -99K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +388.50 USD
Worst Trade: -412 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +167.01 USD
Massima perdita consecutiva: -916.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFinancialFutures-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔥 SSmartbot V2 – ONE SHOOT - Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  •  Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.09 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SSMARTBOT V4 ONE SHOOT
800USD al mese
-64%
0
0
USD
610
USD
4
57%
33
69%
54%
0.62
-31.35
USD
79%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.