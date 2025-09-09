SegnaliSezioni
Roelof J Rijken

Toberscalp

Roelof J Rijken
0 recensioni
142 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -15%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
493
Profit Trade:
260 (52.73%)
Loss Trade:
233 (47.26%)
Best Trade:
33.30 EUR
Worst Trade:
-50.87 EUR
Profitto lordo:
504.00 EUR (53 413 pips)
Perdita lorda:
-631.57 EUR (108 120 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (16.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
50.26 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
1.04%
Massimo carico di deposito:
61.75%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
296 (60.04%)
Short Trade:
197 (39.96%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.26 EUR
Profitto medio:
1.94 EUR
Perdita media:
-2.71 EUR
Massime perdite consecutive:
46 (-19.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-135.73 EUR (12)
Crescita mensile:
0.75%
Previsione annuale:
9.13%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
188.11 EUR
Massimale:
235.23 EUR (22.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.16% (217.64 EUR)
Per equità:
2.41% (6.39 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 129
GBPUSD 125
XAUUSD 107
USDJPY 27
AUDCAD 23
NZDCAD 21
AUDNZD 16
USTEC 7
BTCUSD 5
USDCHF 4
GBPJPY 4
EURCHF 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDCAD 3
DE40 3
XAUAUD 1
CADJPY 1
GBPAUD 1
XAUEUR 1
EURGBP 1
TSLA.NAS 1
NZDCHF 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 55
GBPUSD 7
XAUUSD -175
USDJPY -26
AUDCAD 11
NZDCAD 9
AUDNZD 2
USTEC 11
BTCUSD -7
USDCHF -7
GBPJPY 4
EURCHF -34
AUDUSD -5
EURJPY -38
USDCAD -1
DE40 4
XAUAUD 2
CADJPY 32
GBPAUD 2
XAUEUR 0
EURGBP 2
TSLA.NAS 2
NZDCHF 0
CHFJPY 0
CADCHF 0
US30 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -569
GBPUSD 205
XAUUSD -1.5K
USDJPY -40
AUDCAD -2.2K
NZDCAD -804
AUDNZD 482
USTEC 9.9K
BTCUSD -66K
USDCHF -93
GBPJPY 572
EURCHF -491
AUDUSD -49
EURJPY -423
USDCAD -43
DE40 3.8K
XAUAUD 59
CADJPY 792
GBPAUD 376
XAUEUR -19
EURGBP 190
TSLA.NAS 206
NZDCHF -20
CHFJPY 32
CADCHF 0
US30 980
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.30 EUR
Worst Trade: -51 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +16.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.33 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.57 × 77
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.90 × 91
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real12
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FxPro-MT5 Live02
1.57 × 143
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
Coinexx-Live
1.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 987
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
OneRoyal-Server
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.03 × 3762
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
78 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Toberscalp
30USD al mese
-15%
0
0
USD
258
EUR
142
75%
493
52%
1%
0.79
-0.26
EUR
29%
1:30
