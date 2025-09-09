- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
493
Profit Trade:
260 (52.73%)
Loss Trade:
233 (47.26%)
Best Trade:
33.30 EUR
Worst Trade:
-50.87 EUR
Profitto lordo:
504.00 EUR (53 413 pips)
Perdita lorda:
-631.57 EUR (108 120 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (16.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
50.26 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
1.04%
Massimo carico di deposito:
61.75%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
296 (60.04%)
Short Trade:
197 (39.96%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.26 EUR
Profitto medio:
1.94 EUR
Perdita media:
-2.71 EUR
Massime perdite consecutive:
46 (-19.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-135.73 EUR (12)
Crescita mensile:
0.75%
Previsione annuale:
9.13%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
188.11 EUR
Massimale:
235.23 EUR (22.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.16% (217.64 EUR)
Per equità:
2.41% (6.39 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|GBPUSD
|125
|XAUUSD
|107
|USDJPY
|27
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|21
|AUDNZD
|16
|USTEC
|7
|BTCUSD
|5
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|3
|USDCAD
|3
|DE40
|3
|XAUAUD
|1
|CADJPY
|1
|GBPAUD
|1
|XAUEUR
|1
|EURGBP
|1
|TSLA.NAS
|1
|NZDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|CADCHF
|1
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|55
|GBPUSD
|7
|XAUUSD
|-175
|USDJPY
|-26
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|2
|USTEC
|11
|BTCUSD
|-7
|USDCHF
|-7
|GBPJPY
|4
|EURCHF
|-34
|AUDUSD
|-5
|EURJPY
|-38
|USDCAD
|-1
|DE40
|4
|XAUAUD
|2
|CADJPY
|32
|GBPAUD
|2
|XAUEUR
|0
|EURGBP
|2
|TSLA.NAS
|2
|NZDCHF
|0
|CHFJPY
|0
|CADCHF
|0
|US30
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-569
|GBPUSD
|205
|XAUUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-40
|AUDCAD
|-2.2K
|NZDCAD
|-804
|AUDNZD
|482
|USTEC
|9.9K
|BTCUSD
|-66K
|USDCHF
|-93
|GBPJPY
|572
|EURCHF
|-491
|AUDUSD
|-49
|EURJPY
|-423
|USDCAD
|-43
|DE40
|3.8K
|XAUAUD
|59
|CADJPY
|792
|GBPAUD
|376
|XAUEUR
|-19
|EURGBP
|190
|TSLA.NAS
|206
|NZDCHF
|-20
|CHFJPY
|32
|CADCHF
|0
|US30
|980
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33.30 EUR
Worst Trade: -51 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +16.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.33 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.35 × 107
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 77
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.84 × 187
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.90 × 91
|
TitanFX-MT5-01
|1.11 × 94
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|1.57 × 143
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.60 × 212
|
Coinexx-Live
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 987
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.03 × 3762
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 333
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
Darwinex-Live
|2.57 × 146
|
Axiory-Live
|2.57 × 61
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
78 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Breakout strategy on gold
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-15%
0
0
USD
USD
258
EUR
EUR
142
75%
493
52%
1%
0.79
-0.26
EUR
EUR
29%
1:30