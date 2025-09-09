- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
1 565.62 USD
Worst Trade:
-576.81 USD
Profitto lordo:
6 675.24 USD (6 132 pips)
Perdita lorda:
-1 580.11 USD (503 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4 189.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 189.62 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
6.12%
Massimo carico di deposito:
85.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
4.22
Profitto previsto:
318.45 USD
Profitto medio:
556.27 USD
Perdita media:
-395.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 536.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 536.76 USD (3)
Crescita mensile:
62.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 536.76 USD (11.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.70% (1 536.76 USD)
Per equità:
19.97% (1 795.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
KeyToMarkets-Live
|2.50 × 8
