- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
11 (68.75%)
Loss Trade:
5 (31.25%)
Best Trade:
1 711.00 USD
Worst Trade:
-745.28 USD
Profitto lordo:
7 312.53 USD (6 124 pips)
Perdita lorda:
-1 848.11 USD (566 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4 778.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 778.51 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
6.13%
Massimo carico di deposito:
33.13%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
341.53 USD
Profitto medio:
664.78 USD
Perdita media:
-369.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 772.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 772.91 USD (4)
Crescita mensile:
60.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 772.91 USD (12.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.13% (1 770.00 USD)
Per equità:
20.33% (2 011.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
