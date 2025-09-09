- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
1 230.00 USD
Worst Trade:
-385.02 USD
Profitto lordo:
4 138.98 USD (6 014 pips)
Perdita lorda:
-1 164.34 USD (503 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3 398.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 398.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
6.14%
Massimo carico di deposito:
86.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.61
Long Trade:
9 (64.29%)
Short Trade:
5 (35.71%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
212.47 USD
Profitto medio:
413.90 USD
Perdita media:
-291.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 137.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 137.69 USD (3)
Crescita mensile:
47.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 137.69 USD (11.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.07% (1 137.69 USD)
Per equità:
20.26% (1 399.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 230.00 USD
Worst Trade: -385 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 398.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 137.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FocusMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FocusMarkets-Real
|1.14 × 4599
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
47%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
3
100%
14
71%
6%
3.55
212.47
USD
USD
20%
1:100