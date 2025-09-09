- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
23 (63.88%)
Loss Trade:
13 (36.11%)
Best Trade:
1 811.46 USD
Worst Trade:
-1 776.06 USD
Profitto lordo:
10 375.66 USD (9 202 pips)
Perdita lorda:
-4 732.15 USD (2 052 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2 457.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 457.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
3.92%
Massimo carico di deposito:
33.97%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
3.13
Long Trade:
19 (52.78%)
Short Trade:
17 (47.22%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
156.76 USD
Profitto medio:
451.12 USD
Perdita media:
-364.01 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-731.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 801.02 USD (2)
Crescita mensile:
111.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 801.02 USD (15.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.73% (1 801.02 USD)
Per equità:
19.65% (925.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 811.46 USD
Worst Trade: -1 776 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 457.17 USD
Massima perdita consecutiva: -731.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TTCM-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TTCM-Live3
|0.75 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
131%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
36
63%
4%
2.19
156.76
USD
USD
20%
1:500