Trade:
36
Profit Trade:
21 (58.33%)
Loss Trade:
15 (41.67%)
Best Trade:
4 036.50 USD
Worst Trade:
-3 801.90 USD
Profitto lordo:
22 690.67 USD (9 085 pips)
Perdita lorda:
-11 687.56 USD (2 271 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (5 711.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 711.33 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
4.08%
Massimo carico di deposito:
34.43%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
19 (52.78%)
Short Trade:
17 (47.22%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
305.64 USD
Profitto medio:
1 080.51 USD
Perdita media:
-779.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 392.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 928.05 USD (2)
Crescita mensile:
93.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 928.05 USD (16.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.32% (3 928.05 USD)
Per equità:
19.31% (2 077.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 036.50 USD
Worst Trade: -3 802 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 711.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2 392.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 14
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.25 × 154
|
Axi-US12-Live
|1.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Pepperstone-Edge11
|1.82 × 710
|
Tickmill-Live05
|1.95 × 1861
|
Pepperstone-Demo02
|2.27 × 11
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|3.75 × 56
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|4.07 × 44
|
ICMarkets-Live20
|4.11 × 9
|
ICMarkets-Live10
|4.50 × 44
|
ICMarketsSC-Live06
|5.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|8.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|9.00 × 1
|
FBS-Real-7
|13.00 × 4
