Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
1 866.90 USD
Worst Trade:
-879.12 USD
Profitto lordo:
8 207.76 USD (63 520 pips)
Perdita lorda:
-2 091.06 USD (5 279 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (5 150.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 150.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
6.12%
Massimo carico di deposito:
32.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
9 (56.25%)
Short Trade:
7 (43.75%)
Fattore di profitto:
3.93
Profitto previsto:
382.29 USD
Profitto medio:
683.98 USD
Perdita media:
-522.77 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 059.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 059.13 USD (3)
Crescita mensile:
62.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 059.13 USD (13.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.01% (2 059.13 USD)
Per equità:
19.07% (2 042.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|58K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +1 866.90 USD
Worst Trade: -879 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 150.96 USD
Massima perdita consecutiva: -2 059.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
|
Exness-Real18
|3.12 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|8.15 × 13
|
Alpari-Standard3
|10.81 × 26
|
OctaFX-Real
|11.78 × 9
|
EGlobal-Classic3
|17.20 × 133
|
EGlobalTrade-Classic3
|17.46 × 281
|
RoboForex-ECN-3
|23.03 × 221
|
RoboForex-Prime
|23.90 × 112
|
FXOpen-ECN Live Server
|25.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|25.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|28.10 × 21
Non ci sono recensioni
