- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
20 (62.50%)
Loss Trade:
12 (37.50%)
Best Trade:
2 547.22 USD
Worst Trade:
-2 462.31 USD
Profitto lordo:
13 718.29 USD (8 456 pips)
Perdita lorda:
-8 653.32 USD (2 424 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (4 322.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 322.72 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
4.08%
Massimo carico di deposito:
34.97%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
17 (53.13%)
Short Trade:
15 (46.88%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
158.28 USD
Profitto medio:
685.91 USD
Perdita media:
-721.11 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 862.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 636.08 USD (2)
Crescita mensile:
67.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 636.08 USD (17.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.58% (2 636.08 USD)
Per equità:
19.52% (1 605.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 547.22 USD
Worst Trade: -2 462 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 322.72 USD
Massima perdita consecutiva: -1 862.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XMTrading-Real 7
|12.69 × 16
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
68%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
5
100%
32
62%
4%
1.58
158.28
USD
USD
20%
1:500