- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
36 (70.58%)
Loss Trade:
15 (29.41%)
Best Trade:
12.80 USD
Worst Trade:
-13.57 USD
Profitto lordo:
90.91 USD (7 845 pips)
Perdita lorda:
-65.05 USD (6 301 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (17.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
28.81%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
28 (54.90%)
Short Trade:
23 (45.10%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
2.53 USD
Perdita media:
-4.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.05 USD (3)
Crescita mensile:
44.51%
Previsione annuale:
540.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.75 USD
Massimale:
22.00 USD (16.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.53% (18.36 USD)
Per equità:
2.51% (12.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|9
|USDJPY
|8
|USDCHF
|6
|EURUSD
|5
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPUSD
|2
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|2
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-13
|USDJPY
|22
|USDCHF
|11
|EURUSD
|15
|CADJPY
|-4
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-2
|GBPUSD
|7
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|-8
|EURJPY
|-4
|NZDJPY
|6
|NZDUSD
|-3
|EURNZD
|-9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-992
|USDJPY
|2.2K
|USDCHF
|922
|EURUSD
|429
|CADJPY
|-634
|AUDJPY
|-30
|GBPJPY
|-305
|GBPUSD
|389
|GBPCAD
|712
|EURAUD
|505
|AUDCAD
|-496
|EURJPY
|-630
|NZDJPY
|432
|NZDUSD
|-273
|EURNZD
|-686
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.80 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.03 USD
Massima perdita consecutiva: -17.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.03 × 184
|
XMGlobal-MT5 12
|0.08 × 12
|
XMGlobal-MT5 8
|0.09 × 22
|
Tickmill-Live
|0.23 × 74
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.32 × 431
|
XMTrading-MT5 3
|0.33 × 258
|
Alpari-MT5
|0.35 × 160
|
XMGlobal-MT5
|0.42 × 55
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.63 × 54
|
XMGlobal-MT5 14
|0.67 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.81 × 363
