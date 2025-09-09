- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
39 (72.22%)
Loss Trade:
15 (27.78%)
Best Trade:
6.78 USD
Worst Trade:
-9.42 USD
Profitto lordo:
80.69 USD (8 563 pips)
Perdita lorda:
-70.14 USD (7 761 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.54 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
26.31%
Massimo carico di deposito:
1.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
28 (51.85%)
Short Trade:
26 (48.15%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-4.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.76 USD (2)
Crescita mensile:
5.67%
Previsione annuale:
68.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.19 USD
Massimale:
21.98 USD (16.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.03% (19.07 USD)
Per equità:
2.00% (8.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|USDCHF
|6
|EURCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|2
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|2
|CADCHF
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|17
|USDCAD
|-10
|USDCHF
|11
|EURCAD
|-12
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|-2
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|-8
|EURJPY
|-4
|NZDJPY
|6
|CADCHF
|1
|EURNZD
|-9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.2K
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|951
|EURCAD
|-1.7K
|CADJPY
|107
|AUDJPY
|242
|GBPUSD
|729
|EURUSD
|-155
|GBPJPY
|-287
|GBPCAD
|759
|EURAUD
|502
|AUDCAD
|-496
|EURJPY
|-634
|NZDJPY
|407
|CADCHF
|64
|EURNZD
|-697
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +6.78 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.88 USD
Massima perdita consecutiva: -16.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 3
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
XMMena-MT5
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.03 × 184
|
XMGlobal-MT5 12
|0.08 × 13
|
XMGlobal-MT5 8
|0.09 × 22
|
Tickmill-Live
|0.22 × 78
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.32 × 431
|
XMTrading-MT5 3
|0.33 × 258
|
Alpari-MT5
|0.35 × 160
|
XMGlobal-MT5
|0.41 × 59
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.67 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 51
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 578
14 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Non ci sono recensioni
