Phawin Tirasa

SignalteteXM1

Phawin Tirasa
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
39 (72.22%)
Loss Trade:
15 (27.78%)
Best Trade:
6.78 USD
Worst Trade:
-9.42 USD
Profitto lordo:
80.69 USD (8 563 pips)
Perdita lorda:
-70.14 USD (7 761 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.54 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
26.31%
Massimo carico di deposito:
1.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
28 (51.85%)
Short Trade:
26 (48.15%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-4.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.76 USD (2)
Crescita mensile:
5.67%
Previsione annuale:
68.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.19 USD
Massimale:
21.98 USD (16.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.03% (19.07 USD)
Per equità:
2.00% (8.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 9
USDCAD 7
USDCHF 6
EURCAD 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 3
GBPJPY 3
GBPCAD 2
EURAUD 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
NZDJPY 2
CADCHF 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 17
USDCAD -10
USDCHF 11
EURCAD -12
CADJPY 1
AUDJPY 3
GBPUSD 11
EURUSD -2
GBPJPY -2
GBPCAD 5
EURAUD 3
AUDCAD -8
EURJPY -4
NZDJPY 6
CADCHF 1
EURNZD -9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.2K
USDCAD -1.1K
USDCHF 951
EURCAD -1.7K
CADJPY 107
AUDJPY 242
GBPUSD 729
EURUSD -155
GBPJPY -287
GBPCAD 759
EURAUD 502
AUDCAD -496
EURJPY -634
NZDJPY 407
CADCHF 64
EURNZD -697
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.78 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.88 USD
Massima perdita consecutiva: -16.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
XMMena-MT5
0.00 × 5
Exness-MT5Real2
0.03 × 184
XMGlobal-MT5 12
0.08 × 13
XMGlobal-MT5 8
0.09 × 22
Tickmill-Live
0.22 × 78
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
0.32 × 431
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
Alpari-MT5
0.35 × 160
XMGlobal-MT5
0.41 × 59
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.67 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
Exness-MT5Real5
0.88 × 578
14 più
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 13.18% of days out of the 258 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 82 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.