Segnali / MetaTrader 5 / XNine9isBack
Michael John Malkinson

XNine9isBack

Michael John Malkinson
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
756
Profit Trade:
670 (88.62%)
Loss Trade:
86 (11.38%)
Best Trade:
906.00 USD
Worst Trade:
-586.50 USD
Profitto lordo:
7 937.89 USD (189 818 pips)
Perdita lorda:
-4 405.69 USD (57 039 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (194.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
906.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.51%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
246
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
286 (37.83%)
Short Trade:
470 (62.17%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
4.67 USD
Profitto medio:
11.85 USD
Perdita media:
-51.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-202.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-746.00 USD (2)
Crescita mensile:
37.69%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.23 USD
Massimale:
1 089.84 USD (8.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.06% (1 073.52 USD)
Per equità:
17.98% (2 149.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 100
EURCAD 76
GBPNZD 68
AUDCAD 61
EURJPY 59
AUDUSD 30
GBPCAD 29
GBPSGD 28
NZDCAD 27
CADCHF 26
GBPAUD 25
EURAUD 23
EURGBP 18
USDCHF 17
CHFSGD 17
EURUSD 13
USDCAD 13
NZDUSD 12
EURNZD 12
EURCHF 11
NZDJPY 11
NZDCHF 10
GBPUSD 10
AUDSGD 10
AUDJPY 9
SGDJPY 7
GBPCHF 5
USDSGD 5
EURSGD 5
CHFJPY 5
CADJPY 4
AUDCHF 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
AUDNZD 1
BTCUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
EURCAD 167
GBPNZD 54
AUDCAD 410
EURJPY 34
AUDUSD 64
GBPCAD 171
GBPSGD 19
NZDCAD 247
CADCHF 122
GBPAUD 113
EURAUD 207
EURGBP -81
USDCHF -129
CHFSGD 49
EURUSD 375
USDCAD 119
NZDUSD 86
EURNZD -222
EURCHF 32
NZDJPY 10
NZDCHF 12
GBPUSD -30
AUDSGD 35
AUDJPY 7
SGDJPY 7
GBPCHF -19
USDSGD 16
EURSGD 19
CHFJPY 9
CADJPY 12
AUDCHF -19
USDJPY 5
GBPJPY 3
AUDNZD 0
BTCUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 52K
EURCAD 8.8K
GBPNZD 10K
AUDCAD 3.4K
EURJPY 6.1K
AUDUSD 2K
GBPCAD 4.6K
GBPSGD 2.9K
NZDCAD 3.6K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 3.9K
EURAUD 4.6K
EURGBP 154
USDCHF 271
CHFSGD 4.1K
EURUSD 3.6K
USDCAD 1.7K
NZDUSD 1.2K
EURNZD -754
EURCHF 403
NZDJPY 1.5K
NZDCHF 951
GBPUSD 571
AUDSGD 753
AUDJPY 1.4K
SGDJPY 1.2K
GBPCHF 302
USDSGD 491
EURSGD 1.2K
CHFJPY 1.4K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 38
USDJPY 758
GBPJPY 516
AUDNZD 76
BTCUSD 5.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +906.00 USD
Worst Trade: -587 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +194.90 USD
Massima perdita consecutiva: -202.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10782
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
143 più
Running an expertly chosen and customised selection of EA's
My signal offers maximum diversity, trading 35 different pairs.
Non ci sono recensioni
2025.09.10 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 07:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 06:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 06:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
