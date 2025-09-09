- Crescita
Trade:
62
Profit Trade:
41 (66.12%)
Loss Trade:
21 (33.87%)
Best Trade:
7.38 USD
Worst Trade:
-9.23 USD
Profitto lordo:
94.86 USD (10 102 pips)
Perdita lorda:
-82.25 USD (10 213 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.05 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
27.31%
Massimo carico di deposito:
6.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
30 (48.39%)
Short Trade:
32 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
2.31 USD
Perdita media:
-3.92 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.18 USD (3)
Crescita mensile:
4.47%
Previsione annuale:
54.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.52 USD
Massimale:
20.47 USD (17.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.22% (20.47 USD)
Per equità:
3.91% (8.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|8
|USDJPY
|8
|USDCHF
|7
|EURUSD
|7
|CADJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURNZD
|3
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-10
|USDJPY
|18
|USDCHF
|15
|EURUSD
|6
|CADJPY
|-8
|GBPUSD
|-5
|EURNZD
|-12
|EURAUD
|6
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|6
|AUDCAD
|-3
|EURJPY
|-4
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|3
|NZDUSD
|-3
|AUDJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-1.1K
|USDJPY
|2.2K
|USDCHF
|1.3K
|EURUSD
|592
|CADJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-853
|EURNZD
|-2K
|EURAUD
|916
|GBPJPY
|-263
|GBPCAD
|776
|AUDCAD
|-481
|EURJPY
|-638
|NZDJPY
|449
|GBPAUD
|432
|NZDUSD
|-258
|AUDJPY
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +7.38 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.05 USD
Massima perdita consecutiva: -17.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Axiory-Live
|0.33 × 3
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.37 × 35
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.43 × 167
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.47 × 514
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 6194
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.62 × 500
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5667
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
