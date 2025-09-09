SegnaliSezioni
Phawin Tirasa

SignalteteIC1

Phawin Tirasa
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
41 (66.12%)
Loss Trade:
21 (33.87%)
Best Trade:
7.38 USD
Worst Trade:
-9.23 USD
Profitto lordo:
94.86 USD (10 102 pips)
Perdita lorda:
-82.25 USD (10 213 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.05 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
27.31%
Massimo carico di deposito:
6.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
30 (48.39%)
Short Trade:
32 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
2.31 USD
Perdita media:
-3.92 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.18 USD (3)
Crescita mensile:
4.47%
Previsione annuale:
54.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.52 USD
Massimale:
20.47 USD (17.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.22% (20.47 USD)
Per equità:
3.91% (8.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 8
USDJPY 8
USDCHF 7
EURUSD 7
CADJPY 6
GBPUSD 6
EURNZD 3
EURAUD 3
GBPJPY 3
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
NZDJPY 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -10
USDJPY 18
USDCHF 15
EURUSD 6
CADJPY -8
GBPUSD -5
EURNZD -12
EURAUD 6
GBPJPY -2
GBPCAD 6
AUDCAD -3
EURJPY -4
NZDJPY 6
GBPAUD 3
NZDUSD -3
AUDJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -1.1K
USDJPY 2.2K
USDCHF 1.3K
EURUSD 592
CADJPY -1.2K
GBPUSD -853
EURNZD -2K
EURAUD 916
GBPJPY -263
GBPCAD 776
AUDCAD -481
EURJPY -638
NZDJPY 449
GBPAUD 432
NZDUSD -258
AUDJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.38 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.05 USD
Massima perdita consecutiva: -17.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Axiory-Live
0.33 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.37 × 35
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 167
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 514
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.59 × 6194
ForexClub-MT5 Real Server
0.62 × 500
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5667
116 più
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 234 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 07:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
